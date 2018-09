RAQ Mons – Aische 3-1

Après une première période morose, les Namurois prenaient l’avance grâce à un penalty transformé par Samouti.

Luigi Nasca réagissait immédiatement en faisant monter au jeu Gahungu et Bah Abdoul, ce qui allait s’avérer payant, puisque ce sont ces deux joueurs qui inscrivaient les trois buts de la victoire montoise. C.D.

La feuille de match

RAQ Mons : De Amicis ; Debole, Wantiez, Huyzentruyt, Ulens ; Garcia Dominguez, Lesage, Ciot (57e Gahungu), Petteno, Ntambani (69e Mairesse) ; Reindorf (57e Bah Abdoul).

Aische : Prevot ; Michels, Daout, Fournier (78e Gaziaux), Piret ; Marrazza (57e Deketelaere), Samouti, Bonomini (17e Joannès), Detienne, Delvigne ; Macalli.

Arbitre : M. Denuit.

Avertissements : Ciot, De Amicis, Debole, Joannès, Daout.

Les buts : 56e Samouti sur pen. (0-1), 69e Gahungu (1-1), 80e Bah Abdoul sur pen. (2-1), 85e Gahungu (3-1).

Pays Vert - RCS Brainois 1-1

En première période, les deux équipes se cherchaient sans parvenir à être dangereuses dans les derniers mètres.

A la reprise, le Pays-Vert se montrait supérieur et se voyait récompensé d’un but suite à un sublime débordement de Ramser qui servait parfaitement Eckhaut dans le rectangle. Ce dernier se jouait de la défense dans le rectangle pour ouvrir la marque. Quelques minutes plus tard, suite à un coup-franc au bord du rectangle, Ramser repoussait de la tête sur sa ligne.

Dans les dernières secondes, Depotbecker tentait sa chance de loin. Le jeune portier Baré se trouait sur la frappe et laissait passer le cuir entre ses mains. Score de parité logique entre les deux équipes.

La feuille de match

C.S Pays-Vert: Baré, F.Dubois, Delbecq (46e Vallera), Fievez, Hospied, Thulier, Eckhaut, Vandeville (71e Dauoud), Ramser (85e Sa. Leleux), J.Dubois, Sv. Leleux.

R.C.S Brainois: Clercq, Patureau (73e Plos), Weynants, La Grange, Bourguignon, Vlaminck (46e Mayens), Maroufi (62e Depotbecker), Pête, Lacroix, Mrabet, Bilstein.

Arbitre : M. Chafik

Avertissement : Vlaminck, Vallera, Hospied

Les buts : 65e Eckhaut (1-0); 90e Depotbecker (1-1)

Jette-Stade Brainois 1-1

Après deux défaites consécutives, le RSD Jette est parvenu à mettre fin à la spirale négative et ce, malgré l’ouverture du score de Papassarantis pour des Brainois qui restent malgré tout invaincus en ce début de championnat. S. St.

La feuille de match

Jette: Laborne, Kouyate, Hakiki, Mbango, Nzayadiambu, Saiti (63e Camara), Bodart, I. Ruiz (87e T. Ruiz), Luz Sampaio, Gaudi, Karagianis (78e Queimadelas).

Stade Brainois: Biévez, Duhot, De Luca, Mabchour, Crauwels (83e Kavungu), Vanhorick, Deliboyraz, Nicaise (60e Belfiore), Strypens, Piret (60e Cochez), Papassarantis.

Arbitre: M. Blanni.

Les buts: 16e Papassarantis (0-1), 37e I. Ruiz (1-1).

Manage - Ganshoren 2-1

Tout avait bien commencé pour Ganshoren avec l’ouverture du score signée Glouftsis.

Mais l’exclusion directe de Berodes à la 35e allait tout changer d’autant que les Manageois inscrivaient un but avant la pause et un autre au retour des vestiaires.

La feuille de match

Manage: Maffeo, Bailleur, Revercez (75e Gobert), Ozturk, Hoyois, Digiugno (70e Debauque), Arcoly, Renda (62e Navona), Seggour, Dauby, Scohy.

Ganshoren: De Reymaeker, Coet, Berodes, Cortvriendt (72e Hamri), Et-Takny, Camara, Detollenaere, Kulkens, Van Der Vennet, Calvete, Glouftsis (72e Ndaibanguste).

Arbitre: M. Patris.

Avertissements: /

Exclusion: 35e Berodes.

Les buts: 8e Glouftsis (0-1), 40e Dauby (1-1), 50e Ozturk (2-1).