Quévy-Mons – CS Brainois 1-2

Le RAQM s’enfonce dans la crise après avoir concédé une nouvelle défaite dans ses installations face à une équipe brainoise qui a livré un match sérieux. Un penalty et un autogoal auront suffi à la bande à Suray pour faire le trou et si le but de Frise aura ramené un peu de suspense en fin de match, le manque de précision dans les offensives hennuyères leur aura coûté cher.



La feuille de match





Quévy-Mons : De Amicis, Lericque, Wantiez, Frise, Ulens, Lesage, Bastaens, Mairesse (46e Bah), Debole, Garcia Dominguez (66e Petteno), Gahungu.

CS Brainois : Clercq, Dassy (75e Bilstein), Lacroix, Bourguignon, Patureau (64e La Grange), Mrabet, Pête, Vlaminck, Weynants, Maroufi, Depotbecker (79e Plos).

Arbitre : M. Meys.

Avertissements : Lericque, Debole, Weynants, Maroufi, De Amicis, Plos.

Les buts : 33e Depotbecker sur pen (0-1), 62e Frise (0-2 csc), 72e Frise (1-2).





Stade Brainois - Symphorinois 2-2

Après un début de match très prolifique, les occasions de but se firent plutôt rares avec des échanges placés sous le signe de l’équilibre. En seconde période, même scénario, les visiteurs parvenant à répondre du tac au tac.

La feuille de match

Stade Brainois : Biévez; Strypens, Duhot, Mabchour, Crauwels (74e De Luca), Deliboyraz, Piret; Diotallevi (69e Cochez), Papassarantis, Vanhorick (90e+2 Desmecht) Belfiore.

Symphorinois: Bauvois; Citron, Sotteau, Druart; Bahenduzi (61e Petta), François (67e Romano), Kwembeke, Mabille; Traore, Sergeant (74e Debus).

Arbitre: M. Federico.

Avertissements: Kwembeke, Piret, Bahenduzi, Papassarantis, Duhot, Ombessa.

Les buts: 2e Belfiore (1-0), 4e Ombessa (1-1), 50e Vanhorick (2-1), 68e Traore (2-2).





Pays-Vert - Tamines 1-2

Alors que le début du match offrait peu de spectacle, c’est peu avant la demie-heure que le match commençait à s’emballer. A la 29e Mathy récupérait le ballon en profitant d’un contre qui le lançait seul en profondeur. L’attaquant de Tamines remportait ensuite son face à face avec Mercier pour ouvrir le score. Le Pays-Vert pouvait ensuite revenir à la marque à la 40ème mais Ramser ratait son face à face avec Allard. Enec deuxième période, le Pays-Vert revenait sur le terrain avec de meilleures intentions et parvenait enfin à revenir au score à la 66ème via Dauoud qui reprenait parfaitement le cuir à l’entrée du rectangle pour l’envoyer dans la lucarne gauche du portier de Tamines.

Le Pays-Vert pouvait ensuite prendre l’avantage à plusieurs reprises mais c’est à la 83e que le fait de match intervenait. Mercier fauchait Martin dans son rectangle et obtenait un pénalty. Ce même Martin se faisait ensuite justice lui-même en le transformait et en donnant l’avantage à ses couleurs. Le score ne changeait ensuite plus, victoire de Tamines.

© Tam.be



La feuille de match

C.S Pays-Vert : Mercier, F. Dubois, Fievez (88e Delbecq), Thulier (55e Mszanecky), Eckhaut, Pieraert, Dauoud, Ramser, J. Dubois, Vallera, Leleux.

J.S Taminoise : Allard, Cigana, (69e Van Den Abeele) Boudjemaa, Sleeuwaert, Jeanmart, Dejaiffe (75ème Martin), Mathy, Lisot, Noël, Salles, Boulanger (81e Iglicki).

Avertissements : F. Dubois, J. Dubois, Ramser, Martin, Mercier.

Arbitre : M. Soors.

Buts: 29e Mathy (0-1) ; 66e Dauoud (1-1), 85e Martin (1-2).





Entité Manageoise - Namur FLV 1-1

Sur un terrain difficile, Manageois et Namurois se quittent dos à dos. Dauby à la demi-heure et Kitoko cinq minutes après la reprise, voilà pour le spectacle cet après-midi au Scailmont. Un bon point pour les locaux, un point insuffisant pour les visiteurs.

La feuille de match

Entité Manageoise : Maffeo, Arcoly, Gobert, Ozturk, Cuche, Scohy, Delaby, Seggour, Navona (60e Debauque), Dauby, Fromont (76e Paquot)

Namur FLV: Aromatario, De Roos, Toussaint, Vander Cammen, Descontus, Kitoko (66e Gerodez), Boukamir, Rosmolen, Hellas (17e Koob (83e Kenmogne)), Mwemwe, François

Avertissements : Ozturk, Paquot

Les buts : 29e Dauby (1-0), 52e Kitoko (1-1).





Jette - Binche 3-1

Surpris sur penalty, le RSD Jette a pu compter sur l’intenable Ivan Ruiz, auteur d’un triplé, pour décrocher les trois points de la victoire.

La feuille de match

RSD Jette: Laborne, Kouyate, Mbango, Bodart, Luz Sampaio, Saiti (71e Karagianis T.), Cruz Dos Santos, Camara, Queimadelas (77e Orly), Karagianis A. (88e Asani), Ruiz Cerqueira.

Entente Binchoise: Bourdon, Le-Mercier, Amallah, Baruffi, Arena, Gondry (46e Jadot), Centorame, Beugnies, Sardo (77e Tachenion), Staes (46e Canard), Baiardo.

Avertissement: Baruffi.

Arbitre: M. Raci.

Les buts: 25e Arena sur pen. (0-1), 37e, 43e et 74e I. Ruiz (1-1, 2-1 et 3-1).