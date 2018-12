Tous les résultats de ce dimanche en D3B amateurs



Richelle – Verlaine 0-1

La fiche du match

Face à la meilleure défense de la série, Verlaine a eu le bonheur d’ouvrir la marque sur sa première occasion. Ensuite, même si les Taureaux ont joué le jeu, ce sont les Mosans qui ont multiplié les opportunités. Mais, outre les sauvetages défensifs visiteurs, la transversale (sur un coup franc de Weber) et la maladresse ont conduit les Richellois à leur deuxième revers de la saison.

Richelle : Marly; Deghaye, Servais (64e Brissinck), Simon, Leroy; Hansen, Lanckhor, Boutgayout (83e Deville), Renaud, Weber; Busarello.

Verlaine : Racz; Lecluse, Bilali, Vansteenberghe, Adrovic; Bola, Barry, Gilsoul, Hubeaux (71e Henry), Guillaume (90e+3 Modica), Velegan (83e Capone).

Arbitre : M. Urbain

Avertissements : Servais, Deghaye; Bola, Gilsoul, Racz, Lecluse

Le but : 6e Barry (0-1).





Givry - Sprimont 4-1

En une demi-heure à peine, la cause était déjà entendue pour les Givritois qui avaient planté trois buts grâce à Tchamdjou, Fondaire et Baillet. La réduction du score par François ne changeait rien à l’affaire et Freid inscrira un quatrième but pour les siens en toute fin de rencontre. Ce qui permet aux hommes d’Eric Picart terminent l’année sur une nouvelle victoire.

La fiche du match

Givry : Istace, Hatert, Sylla, Remy, François, Hinck, Fondaire (67e Klein), Lion, Tchamdjou, Baillet (81e Freid), Chardome.



Sprimont : Botterman, Courail, Pezzin, Da Silva, Aksu, Burton, Fall, François, Manzo, Czagiel (43e Akdim), Beltrame.



Arbitre : M. Ledda



Avertissements : Hatert, Courail.



Les buts : 2e Tchamdjou (1-0), 21e Fondaire (2-0), 29e Baillet (3-0), 51e François (3-1), 90e Freid (4-1).





Meix-devant-Virton - Warnant 1-2

Après une probante série de huit matches sans défaite dont sept succès, Meix-devant-Virton a subi la loi de Warnant vainqueur 2-1.

Le score était acquis au repos. Le visiteur et capitaine Belme a inscrit les deux buts de ses couleurs. La rose de la victoire est intervenue juste avant le temps, ce sur penalty. La rencontre s'est disputée sur une aire de jeu très difficile, en partie verglacée. Les lignes étaient tracées en rouge et les deux grands rectangles dégagés de la neige tombée la veille. L'homme en noir a pris la décision de jouer au stade.

La fiche du match

Meix : Brolet ; Q. Thomas, Georges, Neetens (80e Evrard), Lecomte ; Blaise, Bitaine, V. Thomas (83e Jacques), Maillen (68e Herman), Godfrin ; Bréda.

Warnant: Walo ; Sylla, Belme (90+2 Pire), Gonzatti, Miezal ; Mbarga, Barbosa, Papalino, Honay, Verlaine ; Carvalho (80e Guilmi).

Arbitre : M. Patris.

Avertissements : Georges, Sylla.

Les buts : 4e Belme (0-1), 6e Georges (1-1), 38e sur pen. Belle (1-2).





Stockay – Aywaille 6-0

« Ce succès confirme notre redressement », salue Eric Thirion. « Cette prestation constitue une belle satisfaction. Au final, on peut dire que ce n’est que 6-0. Le score aurait pu être de 10-2. »

Du côté de Pascal Jacquemin, la satisfaction était… absente. « Les circonstances de match n’ont pas été en notre faveur. De là à prendre une telle claque… cela va remettre l’église au milieu du village ! Je ne vais certainement pas contester la victoire de nos hôtes qui ont réalisé une grosse performance; néanmoins, on a bénéficié de plusieurs possibilités pour égaliser à 1-0. Le penalty ? Il y a 50 fautes ainsi par match ! Cela et l’exclusion ont définitivement plié la rencontre. »

La fiche du match

Stockay : Rico Garcia; Clerbois (79e Peso), Piette, Dejoie, Demaerschalk (79e Detullio), Castela, Dehon, Lempereur (62e Brncic), Hansoulle, Lambert, Legros.

Aywaille : Delbouille; Diez, Lambert, Pirquet, Delcourt, Toussaint (75e Gallina), Ben Sellam (75e Porcaro), Ferron, Famerie, Corbesier, Jamar (81e Poncelet).

Arbitre : M. Germain

Avertissements : Lambert, Hansoulle, Delbouille

Exclusion : 38e Delcourt (2j.)

Les buts : 7e Legros (1-0), 34e Lempereur (2-0), 38e Legros sur pen. (3-0), 42e Lempereur (4-0), 64e Legros (5-0), 74e Legros (6-0)





Herstal – Longlier 3-1

Le match a failli être remis en raison de lignes non tracées. « Mais le staff et les joueurs ont fait le nécessaire », note Patrick Fabbri. « Sur le match, j’ai retrouvé une équipe à 100% derrière moi et derrière le club. Je suis fier de mon groupe qui a bien réagi après l’erreur amenant l’égalisation et qui a su faire preuve d’abnégation et de précision après le repos. »

La fiche du match

Herstal : Fankem; Adib, Campolini, Tellatin (57e Wojciechowski), Lo Monte, Yema Shongo (83e Sarr), Scopel, Soto Munoz, Ljubic, Rossi, El Farsi (87e Haydan).

Longlier : Labranche; Bolle (74e Freid), Gruslin, Lejeune, Dupuis, Gomrée, Copette, Bigonville (34e Cravate), Dewalque (70e Guillaume), Huberty, Kudimbana.

Arbitre : M. Alexis

Avertissements : Fankem, Gruslin

Les buts : 3e Adib (1-0), 21e Copette sur pen. (1-1), 63e Gruslin csc (2-1), 74e Rossi (3-1)