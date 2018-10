Richelle - Stockay-Warfusée 2-2

Surprise au stade de la cité de l'Oie à la pause, puisque Richelle menait avec un avantage de deux buts. Après un dégagement loupé de Rico Garcia contré victorieusement par Weber et un penalty commis par le gardien stockali sur le même Weber et converti par Busarello. On se doute que les murs du vestiaire de Stockay ont dû trembler à la pause, car Pauletti effectuait tous ses changements rapidement. Dès la reprise, Saglam relançait le match. Quelques minutes plus tard, le referee accordait un nouveau penalty, mais dans l'autre camp, et Legros égalisait. Tout était à refaire pour les locaux.

A la 75e, Busarello décochait une fusée dans la lucarne, mais Rico Garcia effectuait un arrêt miraculeux. La fin de match sera animée avec une volée dangereuse de Saglam et un penalty non sifflé sur Busarello...





La fiche du match

Richelle : Marly; Leroy, Servais, Simon, Tilkin; Weber (53e Renaud), Thys, Hansen (22e Deghaye), Lanckohr, Boutgayout (73e Loyaerts),; Busarello.

Stockay-Warfusée : Rico Garcia; Delmotte, Demaerschalk, Dejoie, Clerbois; Colson (46e Saglam), Monmart (41e Castela), Brncic, Lempereur (46e Hansoulle); Legros, Lambert.

Arbitre : M. Patris.

Avertissements : Rico Garcia, Simon, Hansoulle, Delmotte, Lanckohr.

Les buts : 17e Weber (1-0), 44e Busarello s. pen. (2-0), 49e Saglam (2-1), 58e Legros s. pen. (2-2).





Verlaine - Oppagne 1-0

Oppagne dominait légèrement la première demi heure mais sans parvenir à faire la différence. Verlaine ouvrait la marque peu après la pause par Guillaume avant de contrôler sans trop de problème jusqu’au coup de sifflet final.

La fiche du match

Verlaine: Racz, Debra, Bilali, Vansteenberghe, Collée ; Bola, Gilsoul, Lecluse (76eLaruelle), Hubeaux (71eVelegan), Guillaume (81eClemente) ; Pollina.

Oppagne: Cotania, Mbona (86eMichel), Bonjean, J. Paquet, Gena (76eBiatour); Boyne, Raskin, Pirson, Jadot ; De Bona, T. Paquet.

Arbirtre: M. Bousman.

Avertissements : Hubeaux, Pollina, Raskin, Mbona.

Le but : 58eGuillaume 1-0.