Richelle - Stockay-Warfusée 2-2

Surprise au stade de la cité de l'Oie à la pause, puisque Richelle menait avec un avantage de deux buts. Après un dégagement loupé de Rico Garcia contré victorieusement par Weber et un penalty commis par le gardien stockali sur le même Weber et converti par Busarello. On se doute que les murs du vestiaire de Stockay ont dû trembler à la pause, car Pauletti effectuait tous ses changements rapidement. Dès la reprise, Saglam relançait le match. Quelques minutes plus tard, le referee accordait un nouveau penalty, mais dans l'autre camp, et Legros égalisait. Tout était à refaire pour les locaux.

A la 75e, Busarello décochait une fusée dans la lucarne, mais Rico Garcia effectuait un arrêt miraculeux. La fin de match sera animée avec une volée dangereuse de Saglam et un penalty non sifflé sur Busarello...





La fiche du match

Richelle : Marly; Leroy, Servais, Simon, Tilkin; Weber (53e Renaud), Thys, Hansen (22e Deghaye), Lanckohr, Boutgayout (73e Loyaerts),; Busarello.

Stockay-Warfusée : Rico Garcia; Delmotte, Demaerschalk, Dejoie, Clerbois; Colson (46e Saglam), Monmart (41e Castela), Brncic, Lempereur (46e Hansoulle); Legros, Lambert.

Arbitre : M. Patris.

Avertissements : Rico Garcia, Simon, Hansoulle, Delmotte, Lanckohr.

Les buts : 17e Weber (1-0), 44e Busarello s. pen. (2-0), 49e Saglam (2-1), 58e Legros s. pen. (2-2).





Verlaine - Oppagne 1-0

Oppagne dominait légèrement la première demi heure mais sans parvenir à faire la différence. Verlaine ouvrait la marque peu après la pause par Guillaume avant de contrôler sans trop de problème jusqu’au coup de sifflet final.

La fiche du match

Verlaine: Racz, Debra, Bilali, Vansteenberghe, Collée ; Bola, Gilsoul, Lecluse (76eLaruelle), Hubeaux (71eVelegan), Guillaume (81eClemente) ; Pollina.

Oppagne: Cotania, Mbona (86eMichel), Bonjean, J. Paquet, Gena (76eBiatour); Boyne, Raskin, Pirson, Jadot ; De Bona, T. Paquet.

Arbirtre: M. Bousman.

Avertissements : Hubeaux, Pollina, Raskin, Mbona.

Le but : 58e Guillaume (1-0).





Condruzien – Longlier 0-3

Le Condruzien a sans doute réalisé son plus mauvais match de la saison ce dimanche après-midi face à Longlier et s'est logiquement incliné. Grâce à cette victoire, les Luxembourgeois dépassent leur adversaire du jour qui occupe désormais l'avant-dernière place du classement.

© Monmart



La fiche du match

Condruzien : Fonteijne ; Struvay, Graas (79e Marrazza), Hebette, Horion ; Leyssens, Coonen, Desille, Collard, Monteleone (45e Kleikenberg) ; Gregoire (45e Lambrechts)

Longlier : Labranche ; Devillet, Cravatte, Feltesse, Freid ; Stilmant (56e Delwiche), Lejeune, Lespagnard, Huberty, Bigonville (74e Kudimbana) ; Copette (81e Guillaume)

Avertissement : Lejeune

Arbitre : M.Gonzalez

Les buts : 28e Copette (0-1), 64e Copette (0-2), 75e Kudimbana (0-3)





Mormont - Huy 2-1

Il serait sans doute un peu réducteur de dire que les changements de Philippe Médéry ont été le tournant de ce match mais quand on sait que Huy menait 1-0 à la mi-temps, que le coach de Mormont a changé trois joueurs et que les Mormontois s’imposent 2 à 1 avec le but de la victoire par un des joueurs montés au but, on se dit qu’il ne doit pas y être étranger.

La fiche du match

Mormont : Frère, Henrotay (45e Matafadi), Prévot, Gueye, Spinosa, P.Lejeune, Pirson, Crevecoeur (45e Hébette), Lannoy (45e Volvert).

Huy : Courtois, Pirnay, Rupcic, Bertrand (84e Mavula), Gnanza, Konsdorff, Nawezi, Licour (72e Hotton), Héptia, Restiglian (80e Bartholome), Kone.

Arbitre : Th.Spillemaekers

Avertissements : Nawesi, Hébette, Spinosa, Pirnay, Konsdorff, Licour, Gueye.

Les buts : 11e Bertrand (0-1), 70e Prévot (1-1), 85e Hébette (2-1).





Onhaye – Warnant 0-3

Rien ne va plus à Onhaye une nouvelle fois tenu en échec. Pour la première fois de la saison, les Walhérois n'ont pas trouvé le chemin et accusent désormais quatre points de retard sur le top 5.

La fiche du match

Onhaye : De Vriendt, Crucifix (75e Lizen), Granville, Leclef, Lallemand, Wauthy, Mathieu (59e Guiot), B.Delplank, Gilain, Kembi (69e Zingle), Lambert

Warnant : Geard, Zadia, Belinga, Belme, Gonzatti, Scevenels (83e Jamart), Miezal, Mbarga, Barbosa (69e Carvalho), Papalino, Gendarme (78e Verlaine)

Avertissement : Gilain, Lambert, Belinga, Scevenels, Gendarme, Belme

Arbitre : M.Germain

Les buts : 41e Barbosa (0-1), 47e Miezal (0-2), 72e Scevenels (0-3)