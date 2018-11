Richelle - Warnant 2-1

« C’est notre collectif qui l’a emporté aujourd’hui. Sur papier, nous étions nettement moins forts mais Warnant n’a pas eu de réelles occasions en deuxième mi-temps, contrairement à nous », soulignait le coach richellois, Benoit Waucomont.

La feuille du match

Richelle : Marly, Tilkin, Simon, Thys, Weber (84e Wangermez) , Busarello, Renaud (70e Deville), Deghaye, Lanckohr, Servais, Loyaerts (46e Boutgayout)

Warnant : Gerard, Kabombo Malaba, Belme, Gonzatti, Scevenels, Mbarga, Guilmi (65e Miezal), Papalino, Honay (86e Sylla), Verlaine, Alleoni (72e Lucas Barbosa)

Arbitre : M. Soors

Avertissements : Gerard, Alleoni

Les buts : 13e Weber (1-0), 34e Scevenels (1-1), 83e Busarello sur pen. (2-1)





Condruzien - Oppagne 2-2

Oppagne est on ne peut mieux rentré dans la partie. En sept minutes, il s'est ainsi créé pas moins de cinq occasions par M. Bonjean, T. Paquet, Jadot et Michel (2). Le danger venait de partout mais c'est l'Hamoisien Lambrechts, à la réception d'un long ballon, qui ouvrait la marque contre le cours du jeu. Michel égalisait néanmoins à la demi-heure.

Et alors que le Condruzien reprenait bien la deuxième mi-temps, Michel signait son deuxième but à l'heure de jeu. Lambrechts l'imitait pour égaliser cinq minutes plus tard.

La feuille du match

Condruzien: Fonteijne; Marrazza (46e Dujardin(86e Rigo)), Graas, Mostenne, Jardez; Desille, Coonen; Struvay, Collard (73e Grégoire), Leyssens, Lambrechts.

Oppagne: Catania; Gena, J. Paquet (40e Nijskens), R. Bonjean, Mbona; Boyne; Jadot, M. Bonjean (73e Guillaume), Biatour (66e Raskin), Michel; T. Paquet.

Arbitre: M. Ledda.

Avertissements: R. Bonjean, Mbona, Collard, Nijskens.

Les buts: 10e Lambrechts (1-0), 30e et 60e Michel (1-1 et 1-2), 65e Lambrechts (2-2).





Verlaine - Meix 1-1

Après avoir tiré un penalty sur la latte en première mi-temps, Verlaine touchait une seconde fois le cadre dès le retour des Vestiaires. Les Taureaux ouvraient finalement la marque à l’heure de jeu par Lecluse sur un service de Barry. Néanmoins, les Luxembourgeois égalisaient 10 minutes plus tard par Blaise.

La feuille du match

Verlaine : Racz, Debra, Bilali, Van Steenbenghen, Collée ; Gilsoul (71eBola), Barry, Lecluse, Hubeaux (60eHenry), Zougar ; Pollina (81eVelegan).

Meix : Brolet, Bitaine (65eSchmit), Q. Thomas, Blaise, Lecomte ; V. Thomas (87eArend), Neetens (79eGeorges), Breda, Day, Herman ; Godfrin.

Arbitre : M. Diskeuve.

Avertissements : Gilsoul, Bilali, Breda, Day.

Les buts : 58e Lecluse (1-0), 68e Blaise (1-1).





Mormont – Herstal 4-2

« On devait rentrer au vestiaire avec un ou deux buts d’avance mais on encaisse sur une rentrée en touche à la 44e », pestait Patrick Fabbri. « C’était la première opportunité de Mormont. A partir de 2-1, on a été brouillon et, au final, Mormont a été plus combatif sur la durée du match… »

Voilà qui ne fait pas les affaires des Armuriers.

La feuille du match

Mormont : Frère; Volvert (65e Lannoy), Gueye, Lejeune, Jalhay, Crèvecoeur, Pirson, Doutreloup, Dardenne, Hébette (80e Godelaine), Matafadi (60e Henrotay).

Herstal : Cinosi; Adib, Campolini, Lo Monte, Haydan (65e El Farsi), Scopel (85e D’Andria), Sarr (65e Wojciechowski), Soto Munoz, Ljubic, Eeke, Mbazoa.

Arbitre : M. Dezomberg

Avertissements : Gueye; Wojciechowski, Ljubic

Les buts : 44e Dardenne (1-0), 53e Mbazoa (1-1), 58e Hébette (2-1), 71e Henrotay (3-1), 89e D’Andria (3-2), 91e Godelaine (4-2).





Onhaye – Aywaille 1-1

Après deux victoires de rang, les Aqualiens n’ont pas pu enchaîner un troisième succès. Il s’en fallut même de peu qu’ils rentrent bredouilles de ce déplacement en terres namuroises, avec une égalisation dans les derniers instants de partie par l’entremise de Ben Sellam.

La feuille du match

Onhaye: De Vriendt ; Granville, De Maeyer, Wauthy (83 e Crucifix), Gilain, Leclef, Mathieu (68 e Lallemand), Bastin, Delplank T. (77 e Guiot), Delplank B., Lambert.

Aywaille: Delbouille ; Diez, Lambert, Delcourt, Toussaint (83 e Ben Sellam) ; Corbesier, Ferron, Famerie ; Roberty (72 e Poncelet), Jamar, Gallina.

Arbitre : M. Spillemaekaers.

Avertissements : Toussaint, Granville, Delplank T., Jamar, Bastin, Gilain.

Les buts : 56 e Lambert (1-0), 88 e Ben Sellam (1-1).





Huy - Stockay 2-3

Alors que d’aucuns pensaient voir les Stockalis se promener à Huy, il a fallu patienter jusqu’à la dernière minute de jeu avant de voir Legros offrir la victoire aux siens.

La fiche du match

Huy: Barrettara, Nawezi (35 e Bartholomé), Pirnay, Heptia, Khelil (70 e Gnanza), Rupcic, Kone, Marchal, Restiglian, Bertrand (83e Esser), Licour.

Stockay : Longaretti ; Clerbois, Piette, Dejoie, Delmotte ; Castela, Lambert (87 e Dehon), Hansoulle (89 e Demaerschalk), Brncic (75 e Lempereur), Saglam, Legros.

Arbitre : M. Boeur.

Avertissements : Bertrand, Bartholomé, Piette.

Les buts : 10 e Legros (0-1), 18 e Saglam (0-2), 31 e Bertrand sur pen. (1-2), 67 e Bartholomé (2-2), 89 e Legros (2-3)