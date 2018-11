Tous les résultats de ce dimanche dans la série



Stockay - Herstal 1-4

Première mi-temps équilibrée où les équipes dépensent énormément d’énergie mais les occasions franches sont trop rares. La deuxième période reprend par un véritable coup de théâtre, Dejoie marquant contre son camp. Herstal prend la rencontre à son compte et enflamme le marquoir par Rossi et Mbazoa. A dix minutes du terme, Lambert rendait espoir à Stockay mais c’est Eeke qui enfonçait davantage le clou.



La fiche du match

Stockay : Rico Garcia ; Clerbois, Piette, Dejoie, Peso ; Dehon, Monmart (71e Lempereur), Castela Cerro, Saglam (71e Lambert); Legros, Colson (71e Hansoulle)

Herstal : Cinosi ; Haydan (86e Wojcechowski), Adb, Yena Shongo, Soto Munoz ; Lo Monte, Rossi, Scopel, Ljubic ; El Farsi (88e Campolini), Mbazoa (83e Eeke)

Arbitre : M. Winski

Avertissements : Clerbois, Perso,

Exclusion: 75e Clerbois (2xJ)

Les buts : 47e Dejoie CSC (0-1), 63e Rossi (0-2), 69e Mbazoa (0-3), 79e Lambert (1-3), 90e Eeke (1-4)





Givry - Oppagne 4-1

Ce succès permet aux Canaris de faire la bonne opération du week-end. Ses deux principaux concurrents, à savoir Stockay (1-4) et Warnant (1-1), ont perdu des plûmes.





La feuille du match

Givry : Wauthy, Sylla, Remy, François (75e Fondaire), Villalba, Hinck, Lion, Tchamdjou (84ème Klein), Baillet (88e Berg), Chardome , Schinckus.



Oppagne : Fievet, Boyne, Jadot, Paquet, Biatour, Raskin, Bonjean, Michel, Gena, Mbona (75e Guillaume), Pirson (75e De Bona).



Arbitre : T.Diskeuve



Avertissements : Bonjean, Pierson, Hinck, Remy, Gena, Jadot.



Exclusion : 50e Bonjean (2 CJ), 90ème Boyne.



Les buts : 5e Schinckus, 25e Jadot (1-1). 50e , 88e Schinckus ( 3-1),







Onhaye - La Calamine 2-1

Face à la lanterne rouge, Onhaye a débuté la rencontre en étant déterminé à ne pas se mettre en danger. Ainsi, avec un pressing haut il se créait une première occasion que Kembi ne manquait pas. Dominant, il ne faisait néanmoins pas le break avant le repos.

Celui-ci viendra après l'heure de jeu. Après des occasions de Granville et Lambert, T. Delplank mettait le deuxième but des siens.

La feuille de match:

Onhaye: De Vriendt; Lizen, Granville, De Maeyer, Leclef; Gilain, Bastin, T. Delplank; Guiot (86e B. Delplank), Kembi (90e Zingle), Lambert (81e Crucifix).

La Calamine: Joiris; Duveau, Ba. Hungs, Bo. Hungs (86e Keysers), Simon; Digregorio, Hagelstein; Mboyo, Assanaj (67e Temsamani), Hubert; Niang.

Arbitre: Anaouji.

Avertissements: Guiot, Leclef, Lizen, Ba. Hungs, Hagelstein.

Les buts: 4e Kembi (1-0), 71e T. Delplank (2-0), Hubert (2-1).





Richelle - Aywaille 2-0

En surmontant le gardien d'une reprise pleine de finesse, Busarello (auteur d'un doublé dans les arrêts de jeu) évitait à Richelle de concéder un 4e partage blanc cette saison. Un but décisif tombé sur le tard dans une rencontre qui valait essentiellement par un troisième quart d'heure plus animé... et un final heureux pour les Richellois.

La feuille de match :

Richelle: Marly, Leroy, Simon, Servais, Deghaye, Thys, Lanckohr, Renaud (68e Loyaerts), Boutgayout (90e+1 Tilkin), Weber (75e Pöhl), Busarello.

Aywaille: Delbouille, Toussaint, Delcourt, Lambert, Diez, Ferron, Corbesier, Famerie, Ben Sellam (78e Roberty), Gallina (73e Poncelet), Jamar.

Arbitre: M. Bertholet.

Avertissements: Deghaye, Thys, Renaud, Weber; Ferron.

Les buts: 80e et 90e+2 Busarello (2-0).





Meix-devant-Virton - Sprimont/Comblain 6-3

Plus rien ni personne n’arrête les Méchois en pleine bourre depuis cinq matches et un bilan quasiment parfait de treize points sur quinze possibles. Menés 2-0 au quart d’heure, ils renversèrent la vapeur et explosèrent la défense sprimontoise battue à… six reprises (6-3). Un match complètement fou.

La feuille de match

Meix: Brolet ; Q. Thomas, Georges, Lecomte, Schmit ; Blaise, V. Thomas, N. Day, Godfrin, Arend ; Herman.

Sprimont : Bottermann ; Courail, Pezzin, Burton, Fall ; François, Cassoth, Manzo, Ajdini ; Wanderson, Tohoua.

Arbitre : M. Boeur.

Les buts : 6e Tohoua (0-1), 16e Wanderson (0-2), 25e Lecomte (1-2), 35e Blaise (2-2), 56e Schmit (3-2), 57e Godfrin (4-2), 59e Wanderson (4-3), 76e N. Day (5-3), 90e Breda (6-3).





Condruzien – Verlaine 1-5

Le Condruzien n'a pas fait le poids ce dimanche après-midi face à Verlaine, deuxième du général. Avec cette seconde défaite consécutive, les hommes de Michel Mauléon perdent un peu de terrain sur Huy et Herstal qui ont pris des points ce week-end.

La feuille du match

Condruzien : Fonteijne, Hébette, Mostenne, Graas, Lambrechts, Grégoire, Desille, Leyssens (53e Rigo), Collard, Dujardin (53e Kleinkenberg), Struvay

Verlaine : Racz ; Gilsoul, Debra, Vansteenberghe, Barry, Guillaume, Pollina (56e Velegan), Hubeaux ((63e Lecluse), Zougar (76e Bola), Collee, Adrovic

Arbitre : M.Alexis

Avertissement : Grégoire, Collard, Struvay

Les buts : 13e Zougar (0-1), 40e Hubeaux (0-2), 65e Zougar (0-3), 76e Velegan (0-4), 79e Guillaume (0-5), 89e Grégoire (1-5)





