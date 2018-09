Rebecq - La Louvière: 3-1

Dominateurs et devant au marquoir, les Rebecquois se faisaient surprendre par Falzone, qui remettait les deux équipes à égalité, juste avant la pause. Une égalisation imméritée tant les locaux s’étaient montrés dangereux. Via Lorenzon d’abord de la tête, puis Wallaert, dont le lob des 35 mètres percutait la barre transversale. Seul le coup franc de Figys parvenait à tromper Dewolf.

Les Rebecquois auraient pu s’en mordre les doigts, mais ce ne fut pas le cas, tant ils étaient supérieurs aux Louviérois. A la 55e minute de jeu, Lorenzon réceptionnait un centre de Figys et le reprenait victorieusement. Peu après l’interruption due au remplacement de l’arbitre de touche, blessé, Figys reprenait le cuir de volée et lobait magistralement le portier visiteur (3-1).

Peu avant l’heure de jeu, la RAAL est passée tout près d’une deuxième égalisation, mais la reprise à l’entrée du rectangle était repoussée sur la ligne par un défenseur local.

Rebecq : Lahaye ; Mucci, Delsanne, Leermans, Malela ; Herbecq, Wallaert, Figys ; Walbrecq, Bernier (66e Chalal), Lorenzon.

RAAL : Dewolf ; Van Ophalvens, Jonckheere, Lazitch, Francotte ; Roman (79e Debelic), Louage, Vanhecke (88e Becker) ; Ladrière, Franco (58e Roulez), Falzone.

Arbitre : M. Maszowez.

Avertissements : Vanheceke, Roman, Delsanne, Wallaert, Louage.

Les buts : 35e Figys (1-0), 41e Falzone (1-1), 55e Lorenzon (2-1), 70e Figys (3-1).





Visé - Francs Borains: 4-0

Après une vingt minutes de domination stérile, les Visétois ouvraient la marque par Manfredi attentif sur un envoi de Perseo repoussé par Vendermeulen. Les Borains répliquaient par H. Chaabi mais Jaa s’interposait. Les Oies doublaient l’écart à la 29epar Perseo bénéficiant d’un très beau travail préparatoire de Bamona plus prompt que Mendy au moment de se saisir du ballon. De retour des vestiaires, les hommes de Huet loupaient la possibilité d’inscrire un troisième but lorsque Nézer perdait son face à face avec Vandermeulen. Les Borains manquaient quant à eux de réussite puisque l’envoi de Bruylandts était dévié sur le piquet par Jaa. Après une interruption d’un petit quart d’heure pour panne d’éclairage, Nézer loupait une seconde possibilité de mettre ses couleurs sur le velours. Lors du dernier quart d’heure, les Visétois parvenaient à enfoncer définitivement le clou : Bamona ponctuait son excellent rencontre en inscrivant le 3-0 tandis que Perseo inscrivait son second but de la soirée pour le 4-0.

Visé : Jaa, Lacroix, Oluoch, Debefve, Manfredi ; Vaccaro (89eSchillings), Hossay, Bamona, Nézer, Said (83eGendebien) ; Perseo (81eAlima).

Francs Borains : Vandermeulen, Verstraeten, Botoko, Leclercq, Mendy (59eD. Chaabi) ; Kouame, Renquin (52eBa), Lai, Zorbo (70eDahmani), Bruylandts ; H. Chaabi.

Arbitre : M. Christien.

Avertissements : Lacroix, Perseo, Jaa, Botoko, Mendy, Bruylandts.

Les buts : 23e Manfredi 1-0, 29e Perseo 2-0, 77e Bamona 3-0, 80e Perseo 4-0.