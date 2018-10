Voici les Sang et Marine au pied du mur : le calendrier, très ardu jusqu’à présent, leur propose en effet deux rencontres à domicile, face à des adversaires que l’on peut qualifier de plus abordables : Rupel-Boom et Heist.

L’idéal donc pour enfin vraiment lancer une saison qui a beaucoup de mal à démarrer. D’autant qu’ensuite, il faudra se rendre à Seraing et à Virton… La direction a senti qu’il fallait bouger et elle a lancé une action pour mobiliser ses supporters, tout en s’adressant aux joueurs à l’entraînement.

"Cette initiative a été très bien perçue. Tout le groupe s’est senti soutenu et le message était positif. Il est temps d’aller de l’avant et nous en sommes tous conscients", indique Dante Brogno, qui sait que l’équipe est attendue au tournant. "Gagner ces deux rencontres changerait beaucoup de choses. Je suis convaincu que les supporters rempliront une fois encore leur rôle de douzième homme et que mes gars joueront avec leur cœur."

Face à une formation dont il faut se méfier, car Rupel-Boom a démontré ses ressources et marque très facilement (16 buts déjà !). "Mais elle encaisse également pas mal…" précise le coach liégeois. "Avec Thes, il s’agit également de la seule équipe qui demeure invaincue dans la série et cela signifie quelque chose. C’est une formation qui ne lâche rien."

Pour porter les Liégeois vers la victoire, un invité de marque a confirmé sa présence : Guillaume Gillet sera en effet à Rocourt ce samedi soir. "Je sens que l’équipe a vraiment besoin du soutien de tout le monde."

Pour accueillir les Anversois, Niankou, Kabeya et Electeur ne sont pas encore prêts, alors que Van Den Ackerveken soigne son entorse.

Par contre, Mariën sera dans le groupe, qui salue également le grand retour de Senakuku, buteur la semaine dernière avec les Espoirs.





Noyau : Matthys, Cremer, Winandts, Vandebon, Giargiana, Ligot, Teruel, Massa, D’Ostilio, Bustin, Merchie, Bruggeman, Mouchamps, Mariën, Bangoura, Senakuku, Roland, Reciputi, Body.





>> RFC Liège - Rupel-Boom, samedi à 20 heures