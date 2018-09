Le RFC Liège était trop léger d'un point de vue offensif, pour inquiéter Deinze.





Deinze-FC Liège: 1-0

Les Liégeois faisaient, en première période, jeu égal avec les tombeurs du FC Bruges en Coupe, Bangoura tirant même sur le poteau peu après la demi-heure.

Deinze appuyait sur l’accélérateur après la pause et très vite, Le Postollec débloquait le marquoir. Matthys évitait le break face à Challouk, Boone et Goossens, mais malgré leurs efforts, les Liégeois n’allaient pas parvenir à recoller au score par manque de percussion offensive principalement.

DEINZE Vandenberghe; Goossens, De Greef, Boone, Libbrecht; Le Postollec, Brulmans (46e De Schutter), Van Walle, Challouk (80e Vinck); Tarfi, Mertens (88e Lallemand).

FC LIEGE Matthys; Giargiana (84e Ligot), Winandts, Van den Ackerveken, D’Ostillio; Massa, Reciputi, Teruel (75e Electeur), Mouchamps; Marien (29e Roland), Bangoura.

ARBITRE : M. De Clercq.

AVERTISSEMENTS : Mouchamps, Mertens, Reciputi.

LE BUT : 49e Le Postollec (1-0).





RWDM - Rupel Boom 1-4

Les Molenbeekois sont complètement passés au travers de leur première période.

Menés 0-3 et réduits à dix à la pause, les Molenbeekois sont passés à côté de leur première mi-temps. En manque flagrant d’inspiration, les joueurs de Brncic ne parvenaient pas à poser le jeu qui a fait leur charme ces derniers mois.

En face, Laureys ouvrait la marque au quart d’heure d’une belle frappe croisée, Schaessens la doublait avant de s’offrir un doublé et qu’Amrani ne soit exclu pour un tackle jugé trop dangereux.

Le RWDM réagissait au retour des vestiaires, Brouckaert relançait le suspense, Mbuba passait même à un cheveu du 2-3 mais Hens, sur coup franc, mettait fin à tout espoir de retour molenbeekois.



RWDM: Sadin, Cools, Ruyssen (59e G. Cabeke), Celestine, Amrani, Mabika, Kindermans (46e A. Cabeke), Brouckaert, Cissé (72e Bah), Bova, Mbuba.

Rupel Boom: De Vriendt, De Paepe, Farin, Augustynen, Spaenhoven, De Maeyer, Put, Laureys, Schaessens (74e Kerstenne), Hens (85e Wilms), Damblon (78e Walen De Keyser).

Arbitre: M. Liegeois.

Avertissements: Schaessens, Ruyssen, A. Cabeke, Bah

Exclusion: 42e Amrani.

Les buts: 15e Laureys (0-1), 34e Schaessens sur pen. (0-2), 40e Schaessens (0-3), 69e Brouckaert (1-3), 76e Hens (1-4).





Knokke - Virton: 0-1

Par rapport à l’élimination avec les honneurs contre La Gantoise mercredi, l’entraîneur Marc Grosjean opéra un seul changement avec la titularisation de Prud’Homme au détriment d’Holter - un international grand-ducal en chassait un autre. Face à un adversaire de la trempe de Knokke vainqueur du Standard himself, Virton savait à quoi s’attendre mais avait l’obligation de ravir les trois points dixit Grosjean. Le partage à Alost et la défaite contre le Lierse l’expliquent. Contrat rempli. Après un tir de Laurienté sur le piquet (72e), l’unique but de la soirée tomba dans le money time par l’entremise de Lavie qui a suivi un essai de Lazaar repoussée par Verlinden (0-1). Deux des trois remplaçants ont apporté leur pierre à l’édifice. Le reste ne compte pas. Voilà les Gaumais prêts à en découdre avec Deinze le prochain week-end.



KNOKKE : Verlinden ; Buysse, Mestagh, Van De Velde, Cornette ; Pierre, De Prycker, De Cuyper (88e Andries), Dhondt ; Staelens, Vandewalle (38e Vanfleteren).

VIRTON : Moris ; François, Fall, Nadeau, Vumbi ; Fadhloun, Prudhomme (67e Lazaar), Cordaro (59e Grain), Laurienté (80e Lavie), Lecomte ; Joachim.

ARBITRE : M. De Cuyper.

AVERTISSEMENTS : Cordaro, Fall.

LE BUT : 83e Lavie (0-1).





RFC Seraing - Châtelet - Farciennes SC: 0-1

Première victoire de la saison pour les Carolos, qui ont fait preuve d'un bel esprit collectif.



Alors que l'on attendait une pression immédiate des Métallos, sur la lancée de leur belle victoire face à Deinze, ce sont au contraire les Loups qui ont pris la direction des opérations. Sans se montrer concrets devant Mignon, mais en conservant bien le cuir. Et si une belle frappe de Bonemme filait au-dessus de la cage, les Carolos avertissaient une première fois les locaux, mais le but de Mazinga était logiquement annulé pour hors-jeu. A la 38ème minute, Wagane Faye poussait Sbaa dans le rectangle et Vanderbecq convertissait la sentence. Cet avantage à la pause n'était pas usurpé, Seraing étant timoré et ne parvenant jamais à hausser le rythme. A la reprise, les Métallos étaient enfin plus conquérants et mettaient la pression sur le rectangle carolo.



A la 69ème minute, Ibou Faye, bien placé, ne cadrait pas sa tête. Les Loups se contentaient de défendre, mais ils le faisaient bien, alors que Jiyar était souverain dans la conservation du ballon. Malgré l'appui de la descente du terrain, les locaux ne parvenaient pas vraiment à inquiéter Moriconi, alors que Châtelet-Farciennes gérait et tablait sur des contres, sans hésiter à commettre de petites fautes, qui cassaient régulièrement le rythme. Les hommes de Czernia tenaient le bon bout et n'allaient pas plier, signant ainsi leur premier succès de la saison, après avoir aligné trois partages. L'affront subi la saison dernière au Pairay (défaite 6-2) est lavé. Quant au bel Alex, il peut savourer sa revanche, lui qui avait rapidement été prié de faire ses valises en 2015, lorsqu'il coachait Seraing.



RFC Seraing : Mignon ; Sambu Mansoni, W. Faye, Pierrot (86e Schenk), Bonemme ; Cascio, Choukri (52e Mouhli), Lahssaini, Deville (68e Hanrez) ; I. Faye, Gueye.

Châtelet-Farciennes SC : Moriconi ; Lamort, Castellana, Laurent, Thibaut; Sbaa, Durieux (77e Khaida), Jiyar, Wala Zock, Vanderbecq (70e Cordaro); Mazinga (81e Diakho).

Arbitre : M. Urbain.

Avertissements : Vanderbecq, Cascio, Laurent, Mazinga, Durieux, Castellana , Lahssaini.

Le but : 38e Vanderbecq s. pen. (0-1),.

© D.R.