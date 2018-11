Le titre de champion d’automne échappe aux Bas-Ohatois dans une partie rocambolesque à Aubel (6-6)

Il y a un mois, on ne pouvait pas imaginer Wanze/Bas-Oha ne pas être leader à la mi-saison. Mais depuis, le visage affiché n’est plus le même, à l’image de ces quatre goals encaissés après seulement 30 minutes.

"On cherche à être 1er après 30 matchs, pas après 15. Mais avec des chiffres pareils, on ne le sera pas", répondait le T1 Eric Kerstenne.

Pour le coach , un succès contre Aubel n’aurait rien changé à leur malaise actuel. "Défensivement, le groupe entier n’est pas bon, alors qu’on avait pris qu’un goal sur nos 13 premières mi-temps. On concède toujours plus d’occasions. Certains manquent de confiance, d’autres reviennent en marchant… Le seul point positif est qu’on a su redresser la barre."

Les Aubelois pouvaient aussi se tracasser de n’obtenir qu’un nul malgré une entame où ils ont étouffé leur adversaire.

"C’est frustrant, incompréhensible même, confiait William Mauclet. On faisait le match parfait. Puis, quand on encaisse, j’ai l’impression que c’est la fin du monde, comme si on songeait au prochain but qu’on va prendre. On a aussi peut-être trop pensé à encore marquer au lieu de gérer. C’est une question d’expérience."

La feuille de match

Aubel : Stassen, Pesser, Willem, Smits, Mauclet, Mutsinzi, Van Melsen, Nijhof (85e Van Hoof), Kerff (57e Binot), Meyers, Lahaye (46e Spits).

WBO : Henrotte, Baggio, Ledure, Rovny, Di Lallo (60e Baillet), Neerdael, Henrot, Freson, Grosdent, Goosse (22e Lomba), Pessotto (22e Mostade).

Arbitre : M. Picard

Avertissements : Grosdent, Baggio, Meyers, Mutsinzi.

Les buts : 2e Mauclet (1-0), 4e Mauclet (2-0), 13e Meyers (3-0), 29e Van Melsen (4-0 sur pén.), 32e Neerdael (4-1), 40e Di Lallo (4-2 sur pén.), 50e Neerdael (4-3), 56e Di Lallo (4-4), 62e Van Melsen (5-4 sur pén.), 80e Mauclet (6-5), 88e Baillet (6-6)