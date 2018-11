Les hommes de Caserini ont reçu une (double) punition samedi à Rebecq en D2 amateurs



On attendait une réaction de Solières après un maigre bilan de 1/9. Mais les Liégeois ont reçu une véritable punition en terre rebecquoise (5-1). À la pause, le marquoir indiquait déjà 4-0.

“Je suis resté muet dans le vestiaire, j’ai juste effectué mes trois changements, mais j’aurais pu en faire onze", explique le coach Philippe Caserini. "Ceux-ci ont apporté quelque chose et il y a eu une réaction d’orgueil. On a inscrit un but de suite et on a eu les occasions pour faire 4-2, en vain. On a montré qu’on a les moyens de faire beaucoup mieux."

Mais la sanction promise en cas de mauvais résultats n'a pas été levée.

"Comme je tiens toujours mes promesses, l’entraînement prévu ce dimanche à 6h30 en cas de contre-performance, a été maintenu.”