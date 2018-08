Il n'y a pas eu besoin de recourir à la photo-finish pour départager les deux formations...

Largement supérieurs dans tous les domaines, les Flandriens ont fait forte impression et ont déroulé pour s'imposer largement face à des Liégeois timorés et qui ont mesuré le chemin à parcourir pour rivaliser avec une formation du top de la D1 Amateurs. Le score n'est même pas forcé, même si la réaction des Sang et Marine au début du second acte fut intéressante. Mais cette lourde défaite est anecdotique au regard du drame familial qui a touché Dante Brogno ce samedi, puisque le coach liégeois a eu la douleur de perdre inopinément son beau-frère. Nous lui présentons toutes nos condoléances, ainsi qu'à sa famille. Pour Liège, focus à présent sur le championnat, qui démarre dans deux semaines par un déplacement au RWDM.

KMSK Deinze 4

RFC Liège 0

KMSK Deinze :Vandenberghe ; Goossens, Boone, Degreef, Libbrecht ; Tarfi (68e Mertens), Le Postollec, Challouk (81e Mezine), Brulmans, Van Walle (77e Vandecasteele) ; Lallemand.

RFC Liège : Matthys ; Giargiana, Winandts, Vandebon (74e Massa), Van Den Ackerveken, D'Ostilio ; Niankou, Teruel, Mouchamps (46e Kabeya), Reciputi (46e Mariën); Bangoura.

Arbitre : M. Dhont.

Avertissements : Teruel, Van Den Ackerveken, Niankou, Massa.

Les buts : 20e Challouk (1-0), 44e Vandebon csc (2-0), 62e Tarfi (3-0), 81e Mertens (4-0).

Deinze – Il n'y a pas eu besoin de recourir à la photo-finish pour départager les deux formations...Largement supérieurs dans tous les domaines, les Flandriens ont fait forte impression et ont déroulé pour s'imposer largement face à des Liégeois timorés et qui ont mesuré le chemin à parcourir pour rivaliser avec une formation du top de la D1 Amateurs. Le score n'est même pas forcé, même si la réaction des Sang et Marine au début du second acte fut intéressante. Mais cette lourde défaite est anecdotique au regard du drame familial qui a touché Dante Brogno ce samedi, puisque le coach liégeois a eu la douleur de perdre inopinément son beau-frère. Nous lui présentons toutes nos condoléances, ainsi qu'à sa famille. Pour Liège, focus à présent sur le championnat, qui démarre dans deux semaines par un déplacement au RWDM.