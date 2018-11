Match à six points pour les Sang et Marine, qui ont rapidement perdu Niankou, touché à la tête dans un contact avec Van Eyk.

Ce sont les Côtiers qui ont eu la mainmise sur le premier acte et Matthys devait une fois encore confirmer ses qualités entre les perches.

A la reprise, une tète de Van Eyk filait juste au-dessus de la barre et, quelques instants plus tard, Vanfleteren ouvrait la marque d'une superbe frappe lointaine. Ce but avait le don de réveiller les Liégeois et Bangoura se montrait dangereux.

A la 63e minute, un heading de Kabeya heurtait le poteau. A huit minutes du terme, le même Kabeya égalisait méritoirement d'une frappe croisée. Et ce n'était pas fini car Teruel faisait exploser le stade en toute fin de match, d'une tête rageuse !

Victoire sur le fil, ô combien importante pour les Sang et Marine, encore sauvés par leur gardien sur le gong.





La feuille du match

RFC Liège : Matthys; Van Den Ackerveken, Winandts, Vandebon, D'Ostilio; Mariën, Teruel, Électeur l46e Reciputi), Niankou (7e Massa (60e Mouchamps), Kabeya; Bangoura.

Knokke : Verlinden; Kamneng (35e Cornette), Vanraefelghem, Mestdagh, Buysse; Dhondt (87e De Waele), Vanfleteren (74e Cools), Savaete, Pierre, Vandewalle; Van Eyk.

Arbitre : M. Deckers.

Avertissements : Vandebon, Kabeya, Verlinden, Teruel, Dhondt.

Les buts : 50e Vanfleteren (0-1), 82 Kabeya (1-1). 88e Teruel (2-1).