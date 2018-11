Le match retour du 3e tour de Challenge Cup entre Kastrioti et le HC VIsé BM débute à 19 heures à Ferizaj.



Visé défend un avantage de 12 buts (33-21). Bien que l'entrée soit gratuite, on dénombre à peine plus de 300 spectateurs dans le hall de Ferizaj, qui peut en contenir 2.500.