Qui a dit que les Sang et Marine et les Rouches ne savaient pas s’entendre ? Depuis bientôt un an, Samantha Harzé, qui évolue sur le flanc gauche du Standard Fémina B et fait partie du noyau de l’équipe nationale U19, et Romain Matthys, dit Kakou, le très prometteur gardien du matricule 4, filent le parfait amour.

"À notre niveau, il n’y a absolument aucune rivalité et on ne se soucie vraiment pas de cet aspect. On trace notre parcours et on se souhaite mutuellement d’aller le plus loin possible" , lâchent-ils de concert.