Un but annulé a fait polémique en D2 amateurs lors de Waremme - Visé (1-2)

Un but annulé à un quart d’heure du terme pour un hors-jeu inexistant a fait polémique lors du match de D2 amateurs entre Waremme et Visé (1-2) ce dimanche.

“Comme je l’ai signalé à M. Demets (coach de Waremme), j’ai commis une erreur d’interprétation sur le body language avec mon juge de ligne”, commentait, avec honnêteté, M. Rojas, l'arbitre du match. “J’ai cru voir qu’il levait le drapeau et ai sifflé hors-jeu. Sa remontée, je l’ai interprétée comme un alignement avec le dernier défenseur visétois. J’ai signalé à M. Demets qu’il pouvait déposer réclamation, j’appuierai la demande. Mais il s’agit d’une d’une erreur d’interprétation, pas d’arbitrage.”

Waremme déposera plainte et Stéphane Demets a enquêté. “Il y a deux précédents cas similaires avec des erreurs d’arbitrage à Schaerbeek-Genappe et Mons-Stockel. Sportivement, ce but annulé est un énorme tournant. Si on fait 2-1, Visé ne revient pas !”

Au final, alors que le score était de 1-1 avant cette phase, Lacroix fera 1-2 pour Visé.