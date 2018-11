A la suite des incidents survenus lors de la rencontre disputée au FC Seraing, la direction du matricule 4 était convoquée à l'Union Belge et elle a reçu une nouvelle amende, de 300 euros cette fois, qui fait également sauter le sursis accordé précédemment suite à d'autres faits.

Sur son site officiel, le club liégeois a réagi de la manière suivante, via un communiqué :

"Ce 14 novembre, notre club était une nouvelle fois convoqué devant le comité sportif URBSFA suite à l’attitude incivique de certains de ses supporters lors de la dernière rencontre FC Seraing – RFC Liège, notamment à l’égard des arbitres.

A l’issue de la séance, notre club s’est vu infliger une amende de 300 euros, montant auquel viennent s’ajouter les 200 euros en sursis depuis la séance du 23 mai dernier relative à la rencontre RFCL – Olympic de Charleroi.

Cette somme vient grossir la note déjà élevée des amendes infligées précédemment au club pour les mêmes faits émanant de quelques individus (RWDM et RS Waremmien la saison dernière notamment), et doit être ajoutée aux dédommagements à verser aux clubs adverses en cas de dégâts à leurs infrastructures.

Las de ces agissements et de leurs retombées financières, le club envisagera désormais, avec la collaboration de ses stewards et de l’ensemble des personnes compétentes en la matière, les mesures répressives à prendre à l’encontre de ces individus.

De cette manière, la direction du club souhaite non seulement permettre à ses supporters pacifiques de profiter des rencontres dans un climat serein et positif mais aussi éviter les dépenses inutiles liées à de telles attitudes.

Gageons que ces mesures permettront, à l’avenir, de ne compter dans nos tribunes que ces fervents supporters qui, même dans les moments les plus sensibles, soutiennent leur équipe avec passion et la poussent vers la victoire avec ardeur mais respect… ces mêmes supporters que la direction, le staff et les joueurs remercient pour leur soutien et leur fidélité à nos couleurs."

On ne répétera jamais assez que certaines limites ne doivent en aucun cas être franchies par les supporters, sous peine de sanctions immédiates, qu'elles soient appliquées aux clubs ou aux supporters eux-mêmes. Mais on nuancera le propos en soulignant également que, pas plus tard que le week-end dernier lors du match face à Knokke, les fans liégeois ont sans aucun doute joué un rôle prépondérant dans le succès de leurs favoris en portant littéralement l'équipe vers une victoire acquise sur le fil...

JPN