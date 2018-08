C'est dans le cadre champêtre du golf du Bernalmont, sur les hauteurs de la Ville de Liège, que le RFC Liège a dévoilé ses ambitions avant de lancer sa nouvelle saison en D1 Amateurs.

En présence notamment du Bourgmestre Willy Demeyer, dont le soutien fidèle ne s'est jamais démenti, et devant l'ensemble du noyau A, qui a pris la pose sur le green.

Même si le matricule 4 espère surtout vivre une saison de stabilisation, comme l'a rappelé le président Lacomble, l'appétit vient en mangeant et le noyau qui a été composé, subtil mélange d'expérience et de fraîcheur, devrait valoir bien des satisfactions au fidèle mais exigeant public liégeois.

"Je veux remercier et la Ville pour son aide des premières heures, et nos partenaires commerciaux, et nos joueurs, anciens et actuels, et enfin nos supporters sans qui rien n'aurait été possible. Nous avons remporté 32 des 40 rencontres officielles disputées la saison dernière et c'est un bilan exceptionnel, qui s'est ponctué par une montée. Sans oublier notre remarquable parcours en Coupe de Belgiique." a indiqué le président Lacomble, qui se réjouit de l'engouement des fans. "Nous en sommes à plus de 800 abonnés et nous espérons atteindre la barre du millier. Certes, d'autres écuries font encore mieux dans la série, mais ce chiffre est encourageant. Nous viserons la colonne de gauche, en faisant le maximum pour aller le plus haut possible. Une dynamique positive a été enclenchée et nous devons la conserver."

Le mercato est terminé

Le directeur sportif Gaëtan Englebert a ensuite dressé les contours du groupe, dont il est intéressant de noter qu'il fait la part belle à la jeunesse, avec plusieurs jeunes du cru présents. Petit à petit, le club retrouve donc l'une des composantes essentielles de son ADN, puisque l'école des jeunes liégeoise a toujours formé de grands talents. A ce propos, le retour du club sur le site de Wihogne, est un autre élément marquant du renouveau liégeois.

"Nous devrions rejoindre le site en octobre et il servira uniquement pour les entraînements. De cette manière, nos jeunes pourront s'entraîner sur des surfaces en herbe. Et nous pourrons mieux faire face à notre développement." a précisé l'ancien international, fier d'annoncer que plus de 600 jeunes portent la vareuse sang et marine.

Le président a aussi signalé que le mercato était terminé "sauf opportunité unique", tout en précisant qu'Amine Jiyar n'entrait plus dans les plans. "Nous avons eu des discussions pour qu'il prolonge, mais sans parvenir à un accord."

Un préparateur physique intègre le staff technique et il s'agit de Cédric Lehance. A 39 ans, ce licencié en éducation physique et en kiné a porté la tunique liégeoise chez les jeunes et il s'est ensuite notamment occupé de la préparation physique des Espoirs belges et des Red Flames.

Brogno : "La meilleure vitamine d'un sportif, c'est la victoire"

Le coach Dante Brogno, qui conserve le même staff avec Robert Coutereels, Neba Malbasa et Pierre Drouguet à ses côtés, a lui aussi pris la parole. "C'est une belle saison qui s'annonce. Le menu sera corsé d'emblée, mais je suis satisfait du noyau mis à ma disposition. Il témoigne déjà d'une excellente mentalité. Le groupe est assez jeune et nous devrons progresser tous ensemble. J'espère que nous mettrons le feu dans notre stade et que nous nous rassurerons rapidement. La meilleure vitamine pour un sportif, c'est la victoire, et nous avons une équipe faite pour aller de l'avant.'

Enfin, concernant le projet de réforme de la D1 Amateurs, Jean-Paul Lacomble a confirmé que le matricule 4 y était favorable.

"Nous soutenons en effet la proposition; car elle a été amendée et la mouture actuelle, avec une D1 Amateurs à 12 clubs et de nouvelles conditions approuvées par la Pro League, nous convient. Les conditions d'octroi des licences ont notamment été assouplies au niveau des infrastructures, ce qui est intéressant dans notre cas."

Au sujet du futur stade, le dossier suit son cours, lentement mais sûrement. "Nous sommes en train de chiffrer tous les aspects du projet, avec l'impact des activités annexes prévues dans le stade. Nous n'avons jamais fait d'effets d'annonce et nous préférons communiquer sur du concret. Des réunions avec les riverains ont eu lieu et nous serons aussi dépendants des délais pour l'octroi des permis. L'objectif est de lancer les demandes dans le courant du second semestre de cette année 2018. La mise en place d'une société coopérative pour permettre aux supporters de participer, s'ils le souhaitent, au financement reste d'actualité." a aussi répondu le président liégeois.

On le voit, le club fourmille de projets à l'aube d'une saison qui s'annonce très intéressante à plus d'un titre.

