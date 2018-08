Comme cela est devenu une (bonne) tradition, le matricule 4 organise ce samedi 25 août prochain son fan-day annuel.

Cette fois, il aura lieu dans les installations du club, à Rocourt, et le programme de l'après-midi vient d'être dévoilé par la direction liégeoise. A noter que la journée se clôturera par une rencontre amicale opposant l'équipe-fanion au Stade Waremmien. Voici le menu proposé aux supporters :

Ouverture des portes à 13h00

Animations foot : festifoot, tir de précision, séances de tirs au but, kicker géant, …

Découverte des disciplines de nos clubs frères : hockey, basket-ball, tennis, rugby.PhotoBoxJeux et concours pour petits et grandsStand de dégustation de la bière Sang et Marine

Bars et restauration

14h00 : Présentation de l’équipe de Liège Basket

14h30 à 15h30 : Séance de dédicace de l’équipe première15h00 : Présentation de l’équipe des Liège Panthers15h30 : Présentation de l’équipe première 2018-201918h00 : Rencontre amicale RFC Liège – RS Waremmien FC