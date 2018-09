Dessel 0 – Virton 3.

Alors qu’il est annoncé comme un des favoris de cette division 1 amateur, Virton n’a pas manqué ses débuts en championnat, malgré un déplacement qui s’annonçait délicat du côté de Dessel. Alors que Nadeau, à peine arrivé est titularisé d’entrée, d’emblée, les Verts démontrent qu’ils sont venus ici pour les trois points. Les Gaumais sont conquérants et prennent le début de partie à leur compte. Koré met à profit cette domination et place les siens aux commandes le quart d’heure à peine effacé. Les Gaumais ne sont pas rassasié, et, vingt minutes plus tard, c’est Grain qui profite d’une floche du portier anversois pour doubler l’avantage des Virtonais.

Les Virtonais peuvent laisser le ballon à leurs adversaires. Dessel tente d’ailleurs de relancer le suspense, mais Moris veille au grain. Dans le final, Joachim terminait le travail en plantant une troisième rose. SI le score était sans doute un peu forcé, l’Excelsior marque déjà les esprits dans ce championnat.