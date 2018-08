Les Montois se sont battus avec un cœur gros comme ça.

Après avoir tenu le coup pendant un peu plus d’une heure face au FC Malines qui évolue trois divisions plus haut, Tainmont qualifiait les siens d’un tir légèrement dévié et d’une tête plongeante.

Le RAQM peut être fier de son parcours et quitte la coupe de Belgique la tête haute.

FC Malines : Verrips ; Bagayoko (66e Van Cleemput), Lemoine, Swinkels, Bijker ; Tainmont (84e Storm), Sylla, Schoofs, Kaya, Matthys ; De Camargo (76e Togui).

RAQ Mons : De Amicis ; Debole, Wantiez, Huyzentruyt, Ulens ; Bah (79e Gahungu), Bastaens, Lesage, Ruelle (67e Petteno), Mairesse (74e Ntambani) ; Reindorf.

Arbitre : M. De Cuyper.

Avertissements : Lesage, Mairesse, Lemoine, Bijker, Kaya.

Les buts : 65e Tainmont (1-0), 83e Tainmont (2-0).