Faute de solution au niveau sécurité pour la tenue du match au Stade Tondreau, la direction du RAQM n’a eu d’autre choix que de demander au FC Malinois d’inverser la rencontre et, dès lors, d’accueillir l’équipe de Luigi Nasca.

On sait que des festivités locales empêchaient la tenue du match samedi ou dimanche et c’est donc le lundi 27 à 20h30 que les Montois s’en iront défier les Malinois. Seule incertitude : la possibilité de déplacer le match de championnat face au Symphorinois, programmé jusqu’ici le mercredi 29. La date du 19 septembre, proposée par Quévy-Mons ne convient pas aux Chiconniers et faute d’accord entre les clubs, ils se retrouveront deux jours après le déplacement des Montois au Malinwa…