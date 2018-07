Signe supplémentaire des ambitions des pensionnaires du Stade Tondreau, la direction du RAQM a conclu un accord avec Jacques Urbain comme conseiller sportif. Grand habitué des tribunes dans la région, l'ancien mentor de l'Union viendra servir, dans un premier temps, de fusible entre la direction et les staffs jusqu'aux U19.

"Cela fait un petit moment que nous discutons mais il fallait que le club arrive à un certain point de son histoire pour que notre collaboration puisse se mettre ne place. En précisant quand même que le départ de Christ Bruno, que j'ai eu à l'Union et que j'apprécie beaucoup, n'est pas lié à des discussions."

Le sexagénaire, même s'il n'avait plus la gestion d'un groupe, restait très actif dans le milieu puisqu'il allait visionner des joueurs à la demande de clubs.

"C'était très varié puisque j'allais de la D1 à la P1 mais il n'y avait plus la vie en interne qui me manquait. D'un autre côté, même si je ne suis pas lassé du tout, je ne voulais plus un poste de T1 pour les contraintes que ça engendre notamment au niveau familial."

C'est sans doute alors la même possibilité qui se soit présentée à lui dans un club qui se structure un peu plus chaque jour et qui fait plus que jamais figure de candidat à la montée en D2 amateurs.