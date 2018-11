Les tableaux étaient particulièrement relevés ce samedi lors des championnats de Belgique de judo. Les Elites Jorre Verstraeten (-60), Kenneth Van Gansbeke (-66), Dirk Van Tichelt (-73) et Mathias Casse (-81) l’ont emporté alors que Joachim Bottieau a fait de même en -90. Par contre, Toma Nikiforov (-100) est toujours blessé au genou alors que Benjamin Harmegnies (+100) soigne des problèmes cardiaques. C’était certainement l’année ou jamais pour se parer d’or dans ces deux catégories fort ouvertes. Ce sont deux Namurois qui ont émergé, Tamerlan Dunaev (JC Namurois, -100) et Edouard Capelle (Gishi Jambes, +100).

«J’avais été surpris lors de mon premier combat aux Régionaux et je n’avais pu décrocher que le bronze » confie Tamerlan. « Au final, cela m’a valu un tirage favorable ce samedi. Enfin, j’ai tout de même dû écarter Hoste qui restait sur quatre podiums nationaux. En finale, je suis venu à bout de l’Anversois Van Nuffel, champion de Belgique en 2016 et surtout le régional de l’étape. Je suis certain que Toma est content que ce soit un francophone qui lui succède (sourire). En plus, je suis le seul sur le podium.» Chez les lourds, Edouard Capelle devient tout doucement l’épouvantail. Champion de Belgique Junior au début de l’année, il a tranquillement récidivé chez les Seniors alors qu’il n’a que 19 ans.

« J’avais un statut de favori à assumer mais c’était déjà le cas chez les jeunes et cette expérience m’a sûrement aidé » confie-t-il. «C’est génial pour le Namurois de revenir avec deux titres. Si Tamerlan n’avait pas décidé de repasser des +100 aux -100, cela n’aurait jamais été possible. »