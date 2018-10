Le Plantois s’est élancé ce jeudi matin pour un exploit dénommé l'Enduroman



Julien Deneyer est un homme d'exploits sportifs. Après avoir multiplié les Ironman, traversé la Manche et la Province de Namur à la nage, le Plantois, ophtalmologue de profession, s'est élancé ce jeudi matin de Londres à 8h (heure locale). Avec pour objectif de rejoindre Paris et son Arc de Triomphe. D'abord en courant, puis en nageant à travers la Manche et, enfin, en roulant jusqu'à la capitale française. Le tout forme une épreuve qui fait rêver les adeptes de l'ultra triathlon: l'Enduroman

Trente tentatives réussies depuis 2011

Julien Deneyer a débuté les 140 kilomètres de course à pied au départ de Marble Arch dans la ville de Londres. Ils les mèneront jusqu’à Douvres sur la côte du Kent où il devra de nouveau traverser la Manche à la Nage. Une fois arrivé sur les côtes françaises, il lui restera 290 kilomètres à parcourir à vélo de Calais jusqu’à l’arc de triomphe de l’Etoile à Paris.

Surnommée l’Arch to Arc, cette épreuve n’a vu que 30 réussites depuis 2011, l’année de création. En 2018, il a fallu 60 heures et 39 minutes à Ludovic Chorgnon pour atteindre l’arrivée.