Quatrième sur la piste, Eliott Crestan a récupéré la 3e place et la médaille de bronze en finale du 800m aux championnats du monde d'athlétisme pour les moins de 20 ans, dimanche lors de la dernière journée à Tampere en Finlande. L'Algérien Oussama Cherrad, 3e, a été disqualifié. C'est la deuxième médaille belge après l'or décroché par Jonathan Sacoor sur 400m vendredi.

Eliott Crestan (SMAC), 19 ans, avait amélioré, en 1:46.84, en demi-finales samedi son record de Belgique junior établi cette année à 1:47.18 le 26 mai dernier à Oordegem. En finale, le jeune athlète du SMAC a sprinté jusqu'au bout pour tenter de monter sur le podium. Il signe un chrono de 1:47.27 et prend la 3e place. Les Kenyans signent le doublé avec Solomon Lekuta, nouveau champion du monde en 1:46.35 devant Ngeno Kipngetich, 2e en 1:46.45. L'Algérien Oussama Cherrad, 3e sur la piste en 1:47.10, a été disqualifié.

Tim Van de Velde (DUFF), 18 ans, a lui pris la 8e place en finale du 3.000m steeple en 9:02.03, lui qui a déjà couru en 8:49.89. Le titre mondial est revenu à l'Ethiopien Takele Nigate en 8:25.35.

La Belgique a pris la 5e place de la finale du relais 4X400m (m) lors de la dernière course des Mondiaux. Les jeunes Belgian Tornados disposaient du 8e chrono des finalistes et s'étaient qualifiés suite à la disqualification de la Jamaïque dans leur série. Mais Sven Van den Berghe, Jonathan Sacoor, Simon Mazebo et Rayane Borlée ont réalisé une très belle finale pour finir 5e en 3:07.05. Les Belges avaient couru en 3:09.39 en séries. L'Italie (3:04:05) est devenue championne du monde devant les Etats-Unis (3:05.26) qui ont laissé tomber le bâton lors de leur premier relais. La Grande-Bretagne est 3e (3:05.64).

Le record de Belgique du 4X400m juniors est toujours l'apanage de Jens Panneel, Kevin Borlée, Arnaud Ghislain et Jonathan Borlée depuis le 19 août 2006 en 3:05.74 à Pékin (Chine).

Vendredi, Jonathan Sacoor, membre de ce relais, était devenu le premier champion du monde belge en U20 grâce à son exceptionnelle victoire sur 400m en 45.03, améliorant déjà son record de Belgique juniors établi la veille. Jeudi en effet, Sacoor avait battu en 45.72 le record de Belgique U20, détenu depuis 1973 par Fons Brijdenbach (45.86).