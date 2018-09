L’organisateur revient sur l’arrêt du challenge et le rendez-vous de ce week-end à la citadelle de Namur.

François Henrion, on se souvient que votre annonce de l’arrêt de la Lotto DH1 qui avait surpris pas mal de monde.

"En effet, cela avait créé beaucoup d’émoi dans le monde de la descente en Belgique. Et dans la foulée, des réunions avaient eu lieu pour tenter de sauver ce qui pouvait l’être. Nous avions annoncé qu’avec l’ASBL nous mettrions sur pied la traditionnelle descente de la citadelle à Namur. Ce que nous allons faire ce week-end."

On avait aussi évoqué d’autres rendez-vous comme Huy, Maboge ou encore Engis…

"Oui, certains avaient laissé sous-entendre qu’ils pourraient suivre le mouvement. Quelques mois plus tard, il faut tirer un bilan et constater que Namur sera bel et bien le seul rendez-vous de l’année. C’est évidemment décevant mais j’espère que les choses pourront évoluer en 2019."

Pourquoi avoir décidé de maintenir Namur ?

"Cette descente de la citadelle, c’est une véritable tradition. Et l’ensemble des bénévoles qui bossaient avec nous sur la Lotto DH1 ont répondu présent lorsque l’on a proposé d’organiser ce rendez-vous. Les équipes bossent sur la piste namuroise afin que tout soit fin prêt pour ce week-end."

Doit-on s’attendre à de gros changements sur cette piste?

"On n’a pas bouleversé la trace existante mais, comme chaque année, il y a pas mal de boulot à faire pour remettre la piste en ordre. On a effectué quelques modifications en bout de piste mais cela ne change pas trop la trace initiale."

Et du côté des pilotes, on a répondu favorablement ?

"Nous avons déjà 140 pilotes inscrits et tous les meilleurs belges seront bien au départ. Par contre, pas de trace de notre nouveau vice-champion du monde, Martin Maes, puisque celui-ci sera occupé sur une manche de la Coupe du Monde d’Enduro en Espagne."

On parle aussi d’une édition typée Old School.

"Tout est axé sur trois choses. Une bonne piste spectaculaire, un chronométrage et un bar pour l’ambiance. Mais on sera loin des grosses organisations que l’on a connu par le passé."





Le programme

Samedi: Entraînement

Dimanche 12 h 00 : qualifications. 14 h 30 : finale.





Pas de maillot distinctif

Cette seule course de la saison aurait aussi pu servir de support pour la distribution des titres de champion de Belgique. Mais aux dernières nouvelles, l’organisateur, qui l’a proposé à la fédération, n’a toujours pas reçu de retour de leur part.





Pazdziorko au taquet

Greg Padziorko, qui s’est mis au triathlon, s’est montré impressionnant lors des premiers repérages de la piste le week-end dernier. Il sera assurément l’un des favoris avec Nicolas Mathieu ou encore Tanguy De Cock.