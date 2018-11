Ils étaient un bon millier à prendre le départ. En fonction de la distance choisie, ils devaient gravir un, deux, quatre ou cinq terrils ! Parmi les participants de nombreux néerlandophones et Hollandais. Les vainqueurs sont Joachim Van Der Poorten et Anaïs Oulukoff (28 km), Lucas Pollet et Marthe Desmet (22 km), les jumeaux El Matougui et Catherine Martens (15 km) ainsi que Thomas Schilsteur et Hélène Rassart (11 km).