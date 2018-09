Nicolas Mathieu vous embarque sur la plus célèbre piste de Belgique.

Si la météo dominicale a mené à l’annulation de la Lotto DH 1 à la Citadelle de Namur, les entraînements de ce qui était l’unique rendez-vous de la saison ont eu lieu normalement ce samedi. De quoi permettre aux amateurs de s’en donner à cœur joie sur ce monument de la descente VTT qu’est la Citadelle. Ce qui a permis à Nicolas Mathieu, l’un des meilleurs spécialistes belges, de se faire plaisir et de ramener de superbes images.

Le lendemain, le vent mais surtout la pluie sont par contre venus contrarier les plans. “L’accumulation de l’eau sur les hauteurs de la Citadelle a créé des minis torrents d’eau qui dévalaient sur la piste”, explique François Henrion, l’organisateur. “Creusant celle-ci à certains endroits et formant des sillons qui étaient trop dangereux pour les pilotes et irréparables le jour même. Après avoir constaté ces dégâts sur le haut de la piste, ça ne servait même plus quelque chose d’aller voir sur le reste de la piste et nous avons donc dû prendre cette décision. Une décision bien comprise par l’ensemble des pilotes. Maintenant, on va faire les comptes et voir qu’elles sont les pertes de la journée.”