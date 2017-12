On aperçoit en effet (en zoomant sur le tableau à l’arrière-plan) les noms des joueurs dont le profil intéresse fortement les Texans. Parmi ceux-ci, on note le nom d’un joueur de l’Antwerp, malheureusement caché quelque peu par la tête du responsable texan. Il y aurait même un autre Belge suivi, selon les spécialistes du pays de l'Oncle Sam...





Alors que Ciman (Los Angeles) et Lamah (Dallas) sont installés outre-Atlantique, et que Croizet a d'ores et déjà rejoint le Sporting Kansas City, la MLS chercherait-elle à recruter en masse en Pro League ?