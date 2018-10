Alison Van Uytvanck et Greet Minnen ont remporté le double dames du tournoi de tennis WTA de Luxembourg, épreuve sur surface dure dotée de 250.000 dollars, samedi au Grand-Duché de Luxembourg. La paire belge, bénéficiaire d'une wild card, s'est imposée 7-6 (7/3) et 6-2 en finale face à la paire composée de la Biélorusse Vera Lapko et la Luxembourgeoise Mandy Minella. La rencontre a duré 1 heure et 22 minutes.

Alison Van Uytvanck et Greet Minnen s'étaient hissées en finale en sortant Kirsten Flipkens et la Suédoise Johanna Larsson en demi-finales vendredi. Flipkens et Larsson, têtes de série N.2, avaient dû abandonner après que Kirsten Flipkens a été touchée par une balle dans le 2e set.

C'est le premier titre en double pour Alison Van Uytvanck, 24 ans, et sa partenaire Greet Minnen, 21 ans. Van Uytvanck avaut disputé, et perdu, deux finales en double, en 2013 à Taiwan (avec l'Allemande Anna-Lena Friedsam) e en 2015 à Anvers (avec An-Sophie Mestach). Greet Minnen se retrouvait pour la première fois en finale d'un tournoi WTA.