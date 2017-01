Le samedi qui précède le début de l'Open d'Australie est toujours dédié aux enfants. C'est le traditionnel Kids' Day. C'est également la journée des médias, celle où toutes les stars du circuit sont invitées à venir livrer leurs impressions avant d'entamer les hostilités. Andy Murray (ATP 1) était ainsi le centre de nombreuses attentions. Et pour cause. L'Ecossais, 29 ans, est pour la première fois tête de série N.1 dans une levée du Grand Chelem, après son année 2016 phénoménale marquée par une médaille d'or aux Jeux Olympiques et des victoires à Wimbledon et au Masters qui l'ont propulsé au rang de N.1 mondial.

"J'avoue que cela ne change pas spécialement mon approche", a-t-il confié. "Et j'espère que je ne devrai pas travailler deux fois plus pour rester au sommet", ajouta-t-il en référence aux commentaires de Roger Federer et Novak Djokovic. "C'est déjà assez dur comme ça, même si je sais que je devrai continuer à améliorer mon jeu."

Il est vrai que peu de joueurs sont parvenus à battre Andy Murray ces six derniers mois. L'un des deux seuls fut David Goffin (ATP 11), vainqueur 7-6 (7/4), 6-4, le 30 décembre dernier à Abu Dhabi. Il ne s'agissait que d'un tournoi exhibition, mais ce match a tout de même marqué l'Ecossais.

"Goffin est un très, très bon joueur. Il se déplace très rapidement sur le terrain et il a bien progressé ces derniers temps", expliqua-t-il. "Je m'entraîne souvent avec lui et je sais qu'il travaille dur. Et puis, c'est un chouette gars, humble, calme. Maintenant, plus vous vous rapprochez du sommet, plus cela devient dur. Ce sera donc une année intéressante pour lui. Je lui souhaite de faire de bons résultats."