Tête de série numéro 1 de l'European Open, David Goffin sera opposé soit à l'Allemand Florian Mayer (ATP 66), 34 ans, soit à l'Américain Frances Tiafoe (ATP 92), 19 ans, au deuxième tour du tournoi de tennis ATP 250 d'Anvers, épreuve sur surface dure dotée de 589.185 euros, qui débute dimanche par les qualifications à la Lotto Arena.

Le Liégeois, 10e joueur du monde, 26 ans, est en effet exempté du premier tour et devra patienter avant de connaître son adversaire. Deux autres Belges se retrouvent directement dans le tableau final de ce European Open.

Steve Darcis, 33 ans, 68e mondial, a hérité de l'Allemand Cedrik-Marcel Stebe (ATP 80), 27 ans, contre qui le Liégeois n'a encore jamais joué sur le circuit ATP.

Ruben Bemelmans (ATP 101), 29 ans, jouera lui au premier tour contre un autre joueur Allemand, Peter Gojowczyk, 28 ans, 69e mondial, que l'Anversois n'a pas encore eu l'honneur d'affronter non plus. Le vainqueur de ce duel sera opposé à l'Australien Nick Kyrgios, 3e tête de série, et 21e au classement ATP.