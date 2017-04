L'ex-champion de tennis Ilie Nastase, critiqué pour des propos "racistes" et "sexistes" et suspendu par la fédération internationale (ITF), a présenté vendredi ses excuses, tout en estimant que le sujet a été "exagéré" par les médias.

"Ma vie continue d'être dédiée au tennis et au public et je vous prie d'accepter, autant que vous pouvez, mes excuses", a écrit le Roumain sur sa page Facebook, estimant que ses déclarations "ont suscité à juste titre des controverses et du mécontentement".

"Je sais que rien ne peut vraiment excuser mes paroles, ni la tension d'un match à haut enjeu, ni l'attitude non-conformiste pour laquelle je suis connu, ni la malheureuse escalade de la situation", a précisé cette ancienne icône du sport roumain.

Capitaine de l'équipe roumaine de Fed Cup, Nastase a été exclu par l'ITF pour son attitude grossière et insultante lors de la rencontre de son pays contre la Grande-Bretagne le 22 avril. Il a insulté une journaliste, la joueuse et la capitaine britanniques Johanna Konta et Anne Keothavong, ainsi qu'un arbitre.

Dans son message sur Facebook, Nastase a précisé qu'il ne comprenait pas pourquoi le match avait été suspendu, assurant avoir demandé "des explications à l'arbitre d'une manière civilisée".

L'équipe de Roumanie de Fed Cup a finalement remporté la rencontre 3-1.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Nastase, 70 ans, avait déjà tenu des propos tendancieux au sujet de la grossesse de la joueuse américaine Serena Williams, qui avait annoncé attendre son premier enfant. Les journalistes ont pu l'entendre dire à un membre de son équipe: "On va voir de quel couleur il est. Chocolat au lait ?"

Vendredi, Nastase a affirmé que le sujet avait été "exagéré par la presse" et que sa réaction avait été "spontanée" alors qu'il venait d'apprendre la nouvelle de la grossesse.

L'ancien vainqueur de l'US Open en 1972 et de Roland-Garros en 1973, aujourd'hui âgé de 70 ans, a assuré qu'il "respecte" Serena Williams, l'une des "joueuses de tennis les plus importantes de tous les temps".

Frappé d'une suspension provisoire de tout événement organisé par l'ITF (tournois du Grand Chelem, Coupe Davis et Fed Cup), Ilie Nastase fait l'objet d'une enquête de cette organisation.