Ruben Bemelmans (ATP 98) s'est qualifié vendredi pour les demi-finales du tournoi d'Anvers, l'European Open, épreuve sur surface dure dotée de 589.185 euros qui se déroule à la Lotto Arena.

En quarts de finale, il a battu le Portugais Joao Sousa (ATP 61) en trois sets 4-6, 7-6 (7/2), 6-4 au bout de 2h22 de match. Samedi, il jouera la première demi-finale de sa carrière dans un tournoi ATP face au vainqueur du duel français disputé dans l'après-midi entre Jo-Wilfried Tsonga (ATP 17/N.2) et Julien Benneteau (ATP 93).

Le Genkois a bien commencé la rencontre par un jeu blanc et a ensuite fait jeu égal avec son adversaire. Porté par un très bon premier service, Bemelmans a réussi quelques jolis coups durant les premiers jeux mais a manqué de continuité pour faire la différence au marquoir. A 4-4, il s'est montré moins solide au service et s'est fait breaker par Sousa qui a profité du moment de doute du gaucher belge pour signer un 40-0 et empocher le premier set (4-6).

Le deuxième set de Bemelmans a débuté de manière positive comme le premier. Sans jamais donner l'impression d'être inférieur à son adversaire, il est parvenu à hausser son niveau de jeu, ce qu'a également fait Sousa. C'est alors la force de volonté de Bemelmans et le facteur 'domicile' de la Lotto Arena qui ont fait pencher la balance en la faveur du numéro 98 mondial lors d'un tie-break dominé 7/2.

Lors du troisième set, le statu quo a perduré... jusqu'au septième jeu. Sousa a alors commis deux doubles fautes consécutives et offert le break à Bemelmans. Celui-ci ne s'est pas fait prier pour profiter du moment de faiblesse de son adversaire et a fait ce qu'il fallait - malgré quelques frayeurs et plusieurs balles de contre-break - pour décrocher le troisième set et la victoire (6-4).

Toujours dans le coup mentalement, techniquement et physiquement, Bemelmans est ainsi parvenu à signer une nouvelle victoire de poids après son succès au tour précédent contre Nick Kyrgios (ATP 20).

Jo-Wilfried Tsonga rejoint Ruben Bemelmans en demies

Le Français Jo-Wilfried Tsonga, 17e joueur mondial et deuxième tête de série du tournoi, sera l'adversaire de Ruben Bemelmans en demi-finale du tournoi ATP d'Anvers, l'European Open, épreuve sur surface dure dotée de 589.185 euros. Tsonga a battu son compatriote Julien Benneteau (ATP 93) 7-6 (7/5), 6-2, vendredi, en quarts de finale, à la Lotto Arena. La rencontre a duré 1 heure et 44 minutes.

Ce sera le premier affrontement entre Tsonga, 32 ans, et Bemelmans, 29 ans. Le Français compte 15 titres ATP à son palmarès. Notre compatriote disputera la première demi-finale d'un tournoi ATP de sa carrière.