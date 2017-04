David Goffin s'est qualifié pour le 3e tour (8e de finale) du tournoi de tennis sur terre battue de Barcelone, Espagne, épreuve dotée de 2.324.905 euros, mercredi en Catalogne.

Dixième joueur du monde et 5e tête de série à Barcelone, David Goffin a battu au 2e tour le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 25 ans, 61e mondial, en deux sets 7-5 et 6-0. La rencontre a duré 1 heure et 13 minutes.

Goffin, 26 ans, avait remporté (7-5, 6-3) l'unique affrontement précédent avec Basilashvili, au Masters 1000 de Cincinnati en 2016.

Le Liégeois, exempt du premier tour, jouera au 3e tour (en 8es de finale) face au vainqueur du duel entre l'Uruguayen Pablo Cuevas (ATP 26/N.11), 31 ans, et le Russe Karen Khachanov (ATP 56), 20 ans.

Le Liégeois, qui a retrouvé le top 10 mondial cette semaine à la suite de sa demi-finale au Masters 1000 de Monte Carlo, n'avait plus disputé le tournoi de Barcelone depuis 2012. Alors 109e mondial, il avait dû s'extraire des qualifications et avait été éliminé au 1er tour par l'Espagnol Pablo Andujar.

Cette année, il y a est également engagé en double aux côtés du Français Pierre-Hugues Herbert et joue mercredi contre le Croate Ivan Dodig et l'Espagnol Marcel Granollers (N.3).