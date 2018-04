Après deux frayeurs contre Marcel Granollers au deuxième tour et contre Karen Khachanov en huitième de finale, le numéro dix mondial croise ce vendredi la route de Roberto Bautista Agut en quart de finale de l'ATP 500 de Barcelone, deuxième tournoi européen sur terre battue en vue de Roland Garros.

Jusqu'ici les deux hommes se sont déjà affrontés à quatre reprises sur le circuit, avec deux victoires de part et d'autre. La dernière, étant à l'actif de notre compatriote, ne remonte pas plus tard qu'à la semaine dernière lorsque Goffin a dominé en deux sets Bautista en huitième de finale à Monte Carlo. Il s'agissait du seul affrontement sur terre battue entre les 10e et 15e mondiaux.

En cas de victoire, Goffin affrontera Rafael Nadal, qui s'est défait de Martin Klizan et qui n'a toujours pas perdu le moindre set sur terre cette saison.

Suivez le quart de finale en direct