Karen Khachanov sera l'adversaire de David Goffin au troisième tour (8e de finale) du tournoi ATP de Barcelone, épreuve sur terre battue dotée de 2.324.905 euros.

Le Russe, 56e joueur mondial, a pris la mesure de l'Uruguayen Pablo Cuevas (ATP 26/N.11) en deux sets, 7-6 (7/5), 7-6 (7/5), mercredi au deuxième tour. La rencontre a duré 1 heure et 55 minutes.

Plus tôt dans la journée, Goffin, dixième joueur mondial et 5e tête de série, avait battu 7-5, 6-0 le Géorgien Nikoloz Basilashvili (ATP 61) en 1 heure et 13 minutes.

Goffin, 26 ans, et Khachanov, 20 ans, se sont affrontés une seule fois, au Masters 1000 d'Indian Wells cette année. Goffin l'avait emporté 6-4, 3-6, 6-3. DAC/





Nadal qualifié pour les huitièmes sur "son" court

L'Espagnol Rafael Nadal (N.5 mondial) s'est qualifié pour les huitièmes du tournoi ATP 500 de Barcelone mercredi sur le court central, que les organisateurs ont rebaptisé à son nom, en battant pour son entrée en lice le Brésilien Rogerio Dutra Silva 6-1 6-2.

Nonuple vainqueur du tournoi catalan, Nadal a dû attendre un peu pour inaugurer "son" court en raison de la pluie. Mais une fois en piste, il n'a pas fait de détails et s'est imposé en 1 h 14 min face au 69e joueur mondial, avant de recevoir une plaque commémorative officialisant le nouveau nom de ce court.

Récent lauréat de son 10e trophée au Masters 1000 de Monte Carlo et devenu le joueur le plus titré de l'ère professionnelle sur terre battue, le Majorquin (30 ans) affrontera en huitièmes le Sud-Africain Kevin Anderson, 66e joueur mondial.

Un peu plus tôt, le numéro 1 mondial Andy Murray s'était lui aussi qualifié pour les huitièmes mais sans jouer, l'Australien Bernard Tomic étant contraint de se retirer sur blessure (dos).