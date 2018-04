Après Monte Carlo, dimanche dernier, Barcelone est devenu le 2e tournoi de tennis que Rafael Nadal a gagné à 11 reprises.

Dimanche en finale, l'Espagnol, N.1 mondial, a donné une nouvelle démonstration de sa maîtrise totale sur terre battue. Le Majorquin de 31 ans a dominé 6-2 et 6-1, en à peine 1h18, le jeune Grec de 19 ans Stefanos Tsitsipas (ATP 63) qui jouait sa première finale et qui n'avait jamais rencontré le gaucher de Manacor. Nadal, vainqueur samedi de David Goffin (6-4, 6-0), compte désormais 77 titres ATP en 113 finales. A Barcelone, il s'est imposé entre 2005 et 2009, puis entre 2011 et 2013, et enfin depuis 2016.

Après ce nouveau succès en deux manches, il a porté sa série de sets consécutifs remportés sur terre battue à 46. Il compte 401 victoires contre 35 défaites, près de 92% de victoires sur cette surface. Aucun joueur de tennis ayant disputé plus d'une centaine de matchs sur terre au plus haut niveau n'a réussi un tel pourcentage de victoires. L'ancien maître de l'ocre le Suédois Bjorn Borg avait gagné 251 de ses 292 rencontres (86%), selon les chiffres publiés par l'ATP.

Sauf blessure, Rafael Nadal sera le grandissime favori à sa succession au palmarès de Roland-Garros qui débute le 27 mai. Il pourrait là aussi inscrire son nom sur la Coupe des mousquetaires pour la 11e fois depuis 2005 (seuls les titres des années 2009, 2015 et 2016 lui ont échappé).