Gaël Monfils (ATP 46) a battu le Russe Andrey Rublev (ATP 39) en finale du tournoi de tennis de Doha, épreuve ATP 250 sur surface dure dotée de 1.286.675 dollars, samedi au Qatar. C'est le 7e titre de la carrière du Français de 31 ans, le premier depuis 2016 à Washington.

Après trois défaites en finale de ce tournoi (2006, 2012 et 2013), Monfils a donc signé son retour à la compétition, absent depuis l'US Open en raison d'une blessure au genou, par un succès. Pour leur premier affrontement sur le circuit, Gaël Monfils a battu Rublev sur le score de 6-2, 6-3 après 61 minutes de jeu. Pas aussi constant que lors de ses rencontres précédentes et auteur de nombreuses fautes directes (21), ce qui a eu le don de l'énerver à plusieurs reprises, le Russe de 20 ans n'est jamais réellement parvenu à inquiéter Monfils.

Souverain et serein, le Français s'est donc adjugé un 7e sacre. Il ajoute ce titre à ceux de Sopot (2005), Metz (2009), Montpellier (2010 et 2014), Stockholm (2011) et Washington (2016).

Quant à Andrey Rublev, il voit son compteur bloqué à un titre, acquis à Umag en juillet 2017.