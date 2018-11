Dans un match dénué d'enjeu, Novak Djokovic (ATP 1) a battu le Croate Marin Cilic (ATP 7) lors du dernier match de poules du Masters de tennis, tournoi regroupant les huit meilleurs joueurs de la saison, vendredi à Londres. Le Serbe, déjà qualifié pour les demies, s'est imposé sur le score de 7-6 (7), 6-2 après 1h36 de jeu.

Djokovic, assuré de terminer l'année sur le trône de l'ATP, affrontera le Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 6) pour une place en finale.

Pour Cilic, la saison pourrait se terminer en apothéose en finale de la Coupe Davis. Leader de l'équipe croate, il affrontera la France sur la terre battue du stade Pierre Mauroy de Lille (23-25 novembre).

Plus tôt dans la journée, l'Allemand Alexander Zverev (ATP 5) a décroché le dernier ticket pour les demi-finales en battant l'Américain John Isner (ATP 10) en deux sets. Zverev y défiera le Suisse Roger Federer (ATP 3).

Si 'Nole' et le Bâlois venaient à l'emporter, la saison 2018 se ponctuera donc par une finale de prestige entre Federer, à la recherche de son 100e sacre sur le circuit, et Djokovic, qui aura à cœur d'égaler le Suisse avec six victoires au Masters.