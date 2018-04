David Goffin allait hériter d’un jeune premier, restait à savoir lequel. Eh bien ce sera Stefanos Tsitsipas qui a montré les limites du moment sur ocre du jeune Canadien de 19 ans, depuis ce lundi, Denis Shapovalov (6-3, 6-4). Le grand public ne connaît pas encore le grand Grec de 19 ans (1,93m, 83kg) mais ce sera sans aucun doute rapidement corrigé.

Tsitsipas est une des petites merveilles de la jeune génération : une belle technique, une superbe main, un vrai sens du jeu et une ambition sans limite. Sous la houlette de son père, il ne pense qu’à une chose : le sommet du jeu.

Goffin sait qu’il doit se méfier d’un joueur puissant et qui a tous les culots. Et il le sait d’autant plus qu’il a perdu leur seul duel, l’an passé en quarts à Anvers (2-6, 7-6(1), 7-6(4)). "Ce sera un match difficile, je suis sûr qu’il est très bien préparé désormais, mais je vais rentrer dans ce match en confiance et tout donner sur chaque point. Je suis sûr que j’ai un coup à jouer," dit Tsitsipas.

Sur terre battue, la patron, c’est Goffin. Attention aussi car Tsitsipas a remporté un Challenger à Gênes sur ocre l’an passé avec une jolie revue d’effectif : Struff, Fucsovics et Garcia-Lopez en finale. Le môme sait glisser. "Il y avait beaucoup d’émotions pour moi ici ! Cela m’a demandé beaucoup d’efforts de gagner mon premier match, et puis c’était mon rêve de gosse de jouer sur ce central."





Suivez le retour à la compétition de Goffin, contre Tsitsipas: