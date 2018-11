Grâce à une 21e victoire de suite, Novak Djokovic (ATP 2/N.2) s'est qualifié vendredi pour le dernier carré du Masters 1000 de Paris-Bercy (dur/4.872.105 dollars). Le Serbe, quadruple vainqueur à Paris, s'est imposé 4-6, 6-2, 6-3 contre le Croate Marin Cilic (ATP 7/N.5) et pourrait retrouver Roger Federer pour un duel au sommet en demies.

'Nole', de retour au premier plan après un début de saison compliqué, restait sur une série de 20 victoires et 30 sets remportés d'affiliée. S'il a concédé sa première manche depuis le 31 août et son 2e tour à l'US Open, le Serbe aux 14 titres en Grand Chelem s'est imposé pour aligner un 21e succès. Le récent vainqueur de Cininnati, de l'US Open, et de Shanghai n'a plus perdu depuis le 9 août et une défaite en huitièmes de finale à Toronto contre le Grec Stefanos Tsitsipas.

Djokovic défiera pour une place en finale le vainqueur du duel entre le Suisse Roger Federer (ATP 3/N.3) au Japonais Kei Nishikori (ATP 11/N.10), prévu en fin de soirée à Paris vendredi.

L'autre demi-finale mettre aux prises l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 8/N.6) au Russe Karen Khachanov (ATP 18).