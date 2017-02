Steve Darcis (ATP 59) s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi ATP de Sofia, disputé sur surface dure et doté de 482.060 euros, mardi en Bulgarie.

Le Belge de 32 ans, qui vient de se qualifier avec la Belgique pour les quarts de finale de la Coupe Davis, a battu l'Allemand Maximilian Marterer (ATP 172), issu des qualifications, sur le score de 6-3, 7-6 (7/3) en 1 heure et 25 minutes de jeu.

Marterer avait profité du retrait de Marcos Baghdatis, blessé au pied, pour rentrer dans le tableau final. Au deuxième tour, Darcis affrontera le vainqueur du duel entre le Bosnien Damir Dzumhur (ATP 81) et l'Italien Andreas Seppi (ATP 75) disputé mercredi.

Après avoir concédé un break d'entrée, le 'Shark' a corrigé le tir et empoché le premier set grâce notamment à une bonne première balle. Dans une seconde manche plus accrochée, Darcis s'est montré le plus régulier dans le jeu décisif afin de valider son ticket pour le tour suivant. A noter que David Goffin (ATP 11) est présent également à Sofia cette semaine.

Tête de série N.2 et dispensé du premier tour, il jouera mercredi soir contre le Roumain Radu Albot (ATP 92). (Belga)