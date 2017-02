David Goffin joue face au Bulgare Grigor Dimitrov, 13e mondial, en finale du tournoi de tennis ATP de Sofia, Bulgarie, épreuve sur surface dure dotée de 482.060 euros, dimanche.

Le Belge n'a jamais gagné encore contre Dimitrov, en cinq duels. C'est le Bulgare qui l'avait éliminé en quarts de finale à l'Open d'Australie le mois dernier.

Il s'agit de la 7e finale sur le circuit ATP pour David Goffin, qui en a remporté deux, à Metz et Kitzbuhel en 2014. Il s'était incliné à Bâle (2014), Rosmalen et Gstaad (2015) et Tokyo (2016).

Grigor Dimitrov compte 5 titres à son palmarès dont le tournoi de Brisbane juste avant l'Open d'Australie cette année. Ce sera sa 11e finale ATP.