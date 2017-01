L'Américaine Serena Williams a été battue mercredi par sa compatriote Madison Brengle 6-4, 6-7 (3/7), 6-4 lors du deuxième tour du tournoi d'Auckland.

La tête de série n°1, dont c'était le retour depuis sa défaite en demi-finale de l'US Open il y a quatre mois, a été battue par la 72e mondiale en 2h13 minutes.

En quarts de finale Madison Brengle sera opposée à la tête de série n°7 la Lettonne Jelena Ostapenko.





Yanina Wickmayer éliminée au 2e tour par Ana Konjuh

Non contente d'éliminer en début de journée Kirsten Flipkens (WTA 64) pour le compte du 1er tour, la Croate Ana Konjuh (WTA 47) a fait subir le même sort à la N.1 belge Yanina Wickmayer (WTA 58) dans la même journée au 2e tour du tournoi d'Auckland, épreuve de la WTA dotée de 250.000 dollars jouée sur surface dure. La 8e tête de série s'est imposée en deux manches 6-1 et 6-2 en à peine 57 minutes.

Wickmayer, 27 ans, doit encore disputer mercredi son match du 1er tour du double en compagnie de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova face à la paire composée de la Néerlandaise Kiki Bertens et de la Suédoise Johanna Larsson.





Flipper finit par s'incliner au premier tour du simple mais se qualifie en double

Kirsten Flipkens (WTA 64) a fini par s'incliner, mercredi au premier tour du tournoi WTA d'Auckland (dur/250.000 dollars), en Nouvelle-Zélande. La partie, contre la Croate Ana Konjuh (WTA 47) avait déjà débuté mardi, avec un jour de retard dû à la météo.

La numéro deux belge au ranking de la WTA avait alors pris un set de retard (6-4) avant de prendre l'avantage dans le deuxième set (5-2), avant que la pluie ne vienne à nouveau perturber son programme, sous la forme d'une interruption de match. Mercredi, elle s'est adjugée ce deuxième set 6-3 avant de toutefois s'incliner dans le troisième: 4-6 6-3 3-6.

Konjuh, 8e tête de série du tournoi, passe donc au tour suivant, où la jeune joueuse de 19 ans aura affaire à l'autre Belge du tableau, Yanina Wickmayer (WTA 58). Les deux joueuses se sont déjà rencontrées une fois sur le circuit, en 2014 à Wimbledon alors que Konjuh disputait sa première saison en tant que joueuse professionnelle: c'est la jeune Croate qui s'était imposée sur le gazon britannique, au bout de trois sets (3-6 6-2 6-2).

Eliminée du simple, Kirsten Flipkens s'est par contre qualifiée pour le 2e tour du double mercredi.

Aux côtés de la Lettone Jelena Ostapenko, Flipkens a battu 7-5, 3-6 et 10/5 le duo composé des soeurs taïwanaises Hao-Ching et Yung-Jan Chan qui formait la 2e tête de série de l'épreuve. La rencontre a duré 1h25.





Challenger Bangkok: Yannick Mertens rejoint les quarts de finale

Yannick Mertens (ATP 251) s'est hissé en quarts de finale du tournoi de tennis Challenger de Bangkok. Au 2e tour de cette épreuve jouée sur surface dure et dotée de 50.000 dollars dans la capitale thaïlandaise, il a rapidement pris la mesure du Suisse Henri Laaksonen (ATP 136). La 4e tête de série a été sortie en 65 minutes sur le score de 6-2 et 6-3. Pour rejoindre le dernier carré, Mertens devra écarter le vainqueur du match entre l'Allemand Cedrik-Marcel Stebe (ATP 471) et le Serbe Janko Tipsarevic (ATP 144/N.5).

Mertens, 29 ans, est encore en lice en double. Il doit disputer jeudi son quart de finale en compagnie de l'Espagnol Jordi Samper-Montana face à la paire formée du Japonais Yuichi Sugita et du Chinois Di Wu.





Challenger Happy Valley: Ruben Bemelmans en quarts de finale, Kimmer Coppejans éliminé au 2e tour

Ruben Bemelmans (ATP 167) a rejoint les quarts de finale au tournoi Challenger de tennis de Happy Valley, joué sur surface dure et doté de 75.000 dollars, mercredi à Onkaparinga en Australie. Le gaucher limbourgeois a défait au 2e tour le qualifié japonais Yasutaka Uchiyama (ATP 233) 6-3 et 6-0 en 54 minutes. Bemelmans sera opposé en quarts de finale à l'Allemand Peter Gojowczyk (ATP 189).

Kimmer Coppejans (ATP 178) a lui été éliminé au 2e tour par l'Américain Denis Kudla (ATP 131/N.3). Il a cédé sur un double 6-2 après 64 minutes de jeu.

Joris De Loore (ATP 195) sera opposé à l'Allemand Matthias Bachinger (ATP 495), jeudi au 2e tour.