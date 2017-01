Nos deux compatriotes Kirsten Flipkens et Yanina Wickmayer ne sont pas parvenues à créer l'exploit face à deux joueuses mieux classées qu'elles.

Kirsten Flipkens, opposée à une étoile montante du tennis féminin, Johanna Konta (GBR, 9) n'a pas pu faire mieux qu'accrocher pendant un set la jeune britannique. Résultat : 7/5 6/2 en 1h36.

Yanina Wickmayer est passée plus proche de la victoire face à Lucie Safarova, 61e joueuse mondiale et ancienne 5è joueuse au classement WTA. La Belge a même eu 9 balles de match dans la deuxième manche avant de s'incliner face à la finaliste de Roland-Garros 2015, 3-6 7-6(7) 6-1. La Belge aura surement des regrets.

Après Steve Darcis, qualifié hier, notre deuxième représentant masculin dans le tableau était sur le pont ce matin. David Goffin rencontrait Opelka pour une place au second tour. La rencontre a été très compliquée pour David Goffin face au jeune Opelka, champion du monde junior en 2015. Le Liégeois a eu besoin de 5 sets pour l'emporter : 6/4 4/6 6/2 4/6 6/4.

David Goffin s'est fait peur

David Goffin a eu toutes les peines du monde à franchir la première haie, mardi, à l'Open d'Australie, lors de son premier tour face au 208e joueur mondial, l'Américain Reilly Opelka. Il a fallu 5 sets et près de trois heures à la onzième tête de série du tournoi pour venir à bout de son jeune adversaire de 19 ans, issu des qualifications, et se qualifier pour le deuxième tour: 6-4 4-6 6-2 4-6 6-4. Le numéro un belge, qui a remporté le tournoi-exhibition Kooyong Classic en prélude à cette première levée du Grand Chelem de la saison, rejoint au deuxième tour Steve Darcis (ATP 71), qui avait fait de même la veille en battant l'Australien Sam Groth (ATP 162).

"Je suis content de m'en être sorti, car cela pouvait partir dans tous les sens", confia-t-il.

David Goffin n'avait encore jamais rencontré Reilly Opelka, qui disputait son tout premier tournoi du Grand Chelem à Melbourne. Et il a été servi face à l'Américain, vainqueur de Wimbledon junior en 2015, qui lui a régulièrement claqué des premières balles à 225 km/h. Il dut même sauver, à 3-2 contre lui dans le cinquième set, deux balles de break qui auraient pu lui coûter l'élimination.

"Je m'attendais à un match pareil. Maintenant, vu qu'il est jeune, je pensais qu'il serait plus maladroit et qu'il aurait plus de baisses de régime", expliqua-t-il. "Mais il a vraiment très bien servi. Avec la chaleur, les balles volaient plus et par moments, c'était intouchable. J'aurais pu perdre, mais j'ai aussi eu une balle de break au deuxième set sur laquelle il me fait une superbe volée, et une autre dans le quatrième, où il me met un coup droit sur la ligne. Cela aurait donc aussi pu se dérouler plus facilement. Il fallait rester calme et solide. Dans des matches comme ça, où il n'y a pas de rythme, il n'y a que la victoire qui compte."

Opelka était encore classé au-delà de la 800e place mondiale en août dernier, mais a explosé durant les derniers mois, atteignant notamment les demi-finales du tournoi ATP 250 d'Atlanta durant l'été, avant de remporter le tournoi Challenger de Charlottesville face à Ruben Bemelmans.

David Goffin (ATP 11) affrontera le Tchèque Radek Stepanek (ATP 102), 38 ans, au deuxième tour de l'Open d'Australie. Ce sera le deuxième duel entre Goffin, 26 ans, et l'expérimenté tchèque. En 2012, ils s'étaient rencontrés au premier tour de Roland Garros. Goffin l'avait emporté en cinq sets (6-2, 4-6, 2-6, 6-4 et 6-2).

Stepanek est sorti des qualifications à Melbourne. Mardi, il a pris la mesure du Russe Dmitry Tursunov (ATP 408) en trois sets 6-2, 7-6 (7/1) et 6-3.

Maryna Zanevska s'incline comme 'lucky loser'

Repêchée en tant que 'lucky loser', Maryna Zanevska a été éliminée par l'Américaine Jennifer Brady (WTA 116), issue des qualifications, au 1er tour de l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem, mardi, à Melbourne. Zanevska, 122e joueuse mondiale, s'est inclinée en deux sets, 6-3, 6-2, après 1h12 de match.

C'était le premier duel entre les deux joueuses, toutes deux passées par les qualifications à Melbourne.

Zanevska avait été battue 6-4, 6-3 par l'Allemande Mona Barthel (WTA 150) samedi dans le 3e et dernier tour des qualifications.

Première sur la liste des repêchées, elle a finalement pu disputer le premier tour du tableau principal. C'est la deuxième participation de Zanevska, 23 ans, à l'Open d'Australie, la première sous le drapeau belge. L'an passé, elle avait également été éliminée au premier tour, par l'Espagnole Lara Arruabarrena.

Au tour suivant, Brady affrontera la Britannique Heather Watson (WTA 81), qui a battu l'Australienne Samantha Stosur, 21e joueuse mondiale, en trois sets (6-3, 3-6, 6-0).

Wickmayer défaite malgré 9 balles de match

Yanina Wickmayer (WTA 60), la numéro un belge, a été sortie dès le premier tour de l'Open d'Australie mardi à l'issue d'un match fou, quelques minutes après l'élimination de Kirsten Flipkens (WTA 70). Alors qu'elle semblait se diriger vers une victoire sans encombre, pour son entrée en lice dans le premier tournoi du Grand Chelem de la saison, Wickmayer a subi un revirement complet de situation, au bénéfice de son adversaire, la Tchèque Lucie Safarova (WTA 61), ex-numéro 5 mondiale et finaliste de Roland Garros en 2015.

En premier match sur le court numéro 3, sous un soleil de plomb, la Flamande de 27 ans s'est inclinée sur le score de 6-3 6-7 (7/9) 1-6. Elle a remporté la première manche, puis a eu à 9 reprises l'occasion de s'adjuger la partie dans le second set. Mais c'est Safavora qui a finalement pris le dessus dans ce tie-break crucial, avant de rapidement plier le match. Wickmayer avait comme meilleur résultat dans ce tournoi des huitièmes de finale en 2010 et 2015. Elle avait l'occasion de retrouver au tour suivant la jeune Suissesse Belinda Bencic (WTA 59) ou, surtout, l'Américaine Serena Williams (WTA 2), longtemps restée au sommet du ranking féminin ces dernières années avant d'être détrônée en septembre par l'Allemande Angelique Kerber. Malgré une petite blessure au poignet gauche, Wickmayer avait achevé sa préparation de début de saison avec une victoire au tournoi-exhibition Kooyong Classic.

Yanina Wickmayer (WTA 60) a vécu une terrible désillusion mardi au premier tour de l'Open d'Australie. Sur le show court 3, l'Anversoise a été éliminée au premier tour par la Tchèque Lucie Safarova (WTA 61) au terme d'une rencontre de 2h07 où elle a hérité de pas moins de 9 balles de match. "Cela ne va pas être évident de reprendre la raquette dans les prochains jours", a-t-elle commenté à l'issue de la rencontre.

"Ce n'est vraiment pas marrant", a-t-elle confié, dépitée. "Surtout après autant de balles de match. Je pense que j'ai vraiment très bien joué lors des deux premiers sets. Je dictais les échanges et je faisais exactement ce qu'il fallait. Simplement, je n'ai pas réussi à conclure le match. Et c'est toujours comme ça en tennis. Si vous ne parvenez pas à saisir vos occasions, c'est l'adversaire qui le fera à votre place..."

"Sur certaines de ces balles de match, elle a très bien servi et sur d'autres j'ai peut-être trop cherché à jouer la sécurité, dans l'espoir de la pousser à la faute. Et même si c'est une réaction automatique, ce n'était pas la bonne option. J'aurais dû me montrer plus agressive sur les points importants, mais je crains que là, c'est un peu tard", sourit l'Anversoise. "J'ai déjà vécu ce genre de situation l'an dernier, notamment ici à l'Australian Open et à Indian Wells. Il faut parfois un peu de chance. Je dois continuer à travailler pour que la roue tourne."

Flipkens éliminée sans surprise

Kirsten Flipkens (WTA 70) a été éliminée mardi dès le premier tour de l'Open d'Australie, la première levée du Grand Chelem de la saison, par la Britannique Johanna Konta (WTA 9), 9e tête de série: 7-5 6-2 en 1h36 de jeu.

En premier match de la journée dans la Margaret Court Arena, la numéro deux belge a semblé rapidement se mettre dans la partie, profitant de quelques erreurs de la Britannique dans la chaleur de Melbourne. Les deux joueuses ont fait jeu égal jusqu'à 3-3, remportant chacune leurs jeux de service, mais Konta a ensuite arraché le break pour faire 4-3, un tournant dans ce premier set. Flipkens a par la suite montré un jeu souvent irrégulier, alternant les jolis coups et les périodes où elle semblait crispée ou énervée par ses erreurs. Konta a eu pourtant toutes les peines du monde à empocher le premier set, se précipitant au filet sans cesse alors que la Belge faisait le contrebreak, mais en vain: après avoir finalement pris la première manche 7-5, la native de Sydney a déroulé pour achever la partie sur le score de 7-5 6-2.

"Je suis parvenue à lui mener la vie dure et je suis contente de mon match", a-t-elle confié. Kirsten Flipkens n'avait pas été gâtée avec ce premier tour contre Johanna Konta, mais elle a fait contre mauvaise fortune bon coeur. "Ce n'était pas le meilleur des tirages. Elle a pris beaucoup de confiance à la suite de sa victoire au tournoi de Sydney. Je suis contente du niveau que j'ai affiché. Je n'étais pas inférieure dans les échanges. Konta ne m'a pas balayée. Maintenant, contre une joueuse du Top 10, il faut essayer de saisir chaque occasion. Dans le premier set je suis revenue de 5-3 à 5-5 et puis sur cette balle de break, je mets cette volée dans le couloir. C'est le genre d'erreur qu'il ne faut pas commettre."

Battue, Kirsten Flipkens n'était pas abattue. Arrivée aux antipodes avec une préparation réduite à sa plus simple expression en raison d'une blessure au poignet, la n°2 belge a pu constater qu'elle était encore capable de bien jouer au tennis. C'est de bon augure pour la suite de son année.

"Il ne faut pas oublier que mon dernier match remonte au tournoi WTA de Luxembourg. Je n'ai quasiment pas pu m'entraîner cet hiver. J'ai affronté Konjuh à Auckland et Niculescu à Hobart, qui ont toutes deux atteint la finale. Et ici, j'ai hérité de Konta, qui est considérée comme une outsider pour le titre. Même si je n'ai gagné qu'un match en trois semaines, je ne peux pas me plaindre. Je sais que si je suis physiquement bien, je peux ennuyer beaucoup de monde", conclut-elle.

Récente vainqueur du tournoi de Sydney, le deuxième titre WTA de sa carrière, la joueuse de 25 ans a indiqué sur le court, à l'issue de la partie que la victoire n'avait pas été facile face à "Flipper". "C'était un match-piège, elle a le genre de jeu qui embêterait n'importe quelle joueuse", a indiqué la Britannique à propos de la Campinoise, soulignant notamment "la manière dont elle utilise son slice".

Les autres résultats importants de la nuit

L'Australienne Samantha Stosur, 18e mondiale s'est inclinée face à Heather Watson. La Britannique a écarté la gagnante de l'US Open 2011 en trois sets 6-3 3-6 6-0.

L'Espagnol Bautista Agut, 13e mondial confirme les bonnes impressions que le public a de lui. Il a effacé Guido Pella en trois petits sets 6-3 6-1 6-1.

L'Espagnol Rafael Nadal, 9e mondial, s'est qualifié sans trembler pour le deuxième tour de l'Open d'Australie en battant l'Allemand Florian Mayer (49e mondial) en trois sets 6-3, 6-4, 6-4, mardi à Melbourne. Nadal, qui avait perdu au premier tour l'an passé, affrontera le Chypriote Marcos Baghdatis (36e).

La Tchèque Karolina Pliskova, 5e mondiale, n'a mis qu'une heure et un minute pour se qualifier pour le deuxième tour de l'Open d'Australie aux dépens de l'Espagnole Sara Sorribes (106e) en deux sets 6-2, 6-0. La finaliste du dernier US Open affrontera la Roumaine Monica Niculescu (32e) ou la Russe Anna Blinkova (189e).

Serena Williams, 2e mondiale, n'a pas tremblé face à la talentueuse suissesse, Belinda Bencic (59e). L'Américaine aux 22 grands chelem remportés a conclu la rencontre 6-4 6-3 en 1h19.

Le Canadien Milos Raonic, 3e joueur mondial, a parfaitement maîtrisé son entrée en matière face au toujours surprenant Dustin Brown. Le jeune Canadien l'a emporté 6-3 6-4 6-2.

Le jeune allemand Alexander Zverev, 24e mondial, s'est fait très peur lors de son entrée dans le tournoi cette nuit. Il lui a fallu cinq sets pour venir à bout de l'expérimenté néerlandais Robin Haase 6-2 3-6 5-7 6-3 6-2.

Ça passe aussi pour Dominika Cibulkova, 6e joueuse mondiale. La Slovaque a pris la mesure d'Allertova en deux manches 7-5 6-2.

Même score pour Elina Vesnina, 14e mondiale. La Russe de 30 ans s'est qualifiée pour le deuxième tour aux dépens d'Ana Bogdan, la Roumaine.