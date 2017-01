Ce n'est pas une statistique courante, et elle mérite donc d'être soulignée. En battant successivement Qiang Wang et Radwanska, Lucic-Baroni, vétérante croate de 34 ans, est parvenue à remporter ses deuxième et troisième matches à Melbourne. Pour retrouver trace de son dernier succès à l'Open d'Australie, il faut remonter à... 1998, où elle avait été battue par la Roumaine Majoli dès le second tour.





Depuis, celle qui avait joué une demi-finale à Roland Garros en 1999 n'était plus parvenue à remporter le moindre match à Melbourne malgré sept tentatives. Il faut dire que la joueuse a dû faire face à de nombreux ennuis de santé puisqu'elle s'est retrouvée plus souvent blessée qu'à son tour, ne jouant aucune rencontre de Grand Chelem entre 2003 et 2010, date à laquelle elle est revenue à Wimbledon (elle avait repris la compétition en 2007).





Son parcours n'est, qui plus est, sans doute pas terminé. En venant à bout de Radwanska, numéro 3 à la WTA, elle s'est clairement ouvert sa partie de tableau...