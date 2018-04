David Goffin (ATP 10/N.4) s'est imposé au deuxième tour du tournoi de tennis ATP 500 de Barcelone (2.510.900 euros), mardi en Espagne.

Après avoir sauvé une balle de match à 5-2 dans le deuxième set, il a battu l'Espagnol Marcel Granollers (ATP 129) sur le score de 4-6, 7-6 (2) et 6-2 au terme d'un duel long de 2 heures et 26 minutes de jeu. Après son quart de finale à Monte-Carlo la semaine dernière, le Liégeois de 27 ans entamait donc son deuxième tournoi de la saison sur ocre. Exempté du premier tour, il défiait le local Marcel Granollers, né à Barcelone il y a 32 ans et spécialiste du jeu sur terre. A noter que l'Espagnol avait surpris le numéro 1 belge sur la terre battue de Monte Carlo en 2016.

Goffin n'a pas entamé idéalement entamé la partie, concédant sa mise en jeu dès le troisième jeu (1-2). L'Espagnol, rarement inquiété sur son service par le droitier de Rocourt dans le premier set, a conservé cet avantage jusqu'au terme de la manche (4-6) malgré quatre balles de set sauvées par le Belge.

Granollers, également spécialiste du double, a continué à causer des problèmes à "la Goff", réalisant deux breaks pour s'envoler (1-4) dans le 2e set. Mais Goffin ne s'avouait pas vaincu, sauvant une balle de match à 2-5 avant de recoller à 4-5. Dos au mur, le Liégeois a signé un nouveau break avant de pousser le local au jeu décisif. De plus en plus précis sur ses attaques et performant en défense, Goffin a facilement émergé du tie-break (7-2) alors que le Catalan perdait sa concentration, frustré par le déroulement du match.

Sur sa lancée, Goffin a confirmé son retour dans la partie en breakant Granollers d'entrée dans le troisième set. Fort d'un nouveau break (5-2), le 10e mondial a conclu sa rencontre par un jeu blanc (6-2).

Le Belge défiera, pour une place en quarts, le vainqueur de la rencontre prévue mercredi entre l'Argentin Leonardo Mayer (ATP 45) et le Russe Karen Khachanov (ATP 37/N.16).

En 2017, Goffin avait atteint les huitièmes de finale à Barcelone, battu d'ailleurs par le même Khachanov.